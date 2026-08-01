বিমান খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে কাজ চলছে: মন্ত্রী আফরোজা খানম

দেশের বিমান খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং টিকিট সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য কমাতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম। একই সঙ্গে প্রবাসীদের জন্য বিমান টিকিটে বিশেষ ছাড় এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেলগুলোতে ডিসকাউন্ট দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।
আজ শনিবার মানিকগঞ্জের মুন্নু সিটিতে সাবেক মন্ত্রী হারুণার রশিদ খান মুন্নুর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।
আফরোজা খানম বলেন, দেশের বিমান খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন, টিকিট বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং সিন্ডিকেটের প্রভাব কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
পর্যটন মন্ত্রী জানান, প্রবাসীদের যাতায়াত আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করতে বিমান টিকিটে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল ও মোটেলগুলোতেও প্রবাসীদের জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট সুবিধা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
মন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। একই সঙ্গে বিমান টিকিট নিয়ে অনিয়ম ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে আরও সক্রিয় করা হয়েছে।
এর আগে সকালে মানিকগঞ্জের মুন্নু সিটিতে মরহুম হারুণার রশিদ খান মুন্নুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান আফরোজা খানম। পরে কবর জিয়ারত ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন তিনি।
অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে মুন্নু মেডিকেল কলেজের নতুন ১০ তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এ ছাড়া কলেজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ এবং মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় বিশেষ অবদান রাখা চিকিৎসকদের সম্মাননা প্রদান করেন।
উল্লেখ্য, শিল্পপতি ও সাবেক মন্ত্রী হারুণার রশিদ খান মুন্নু ২০১৭ সালের ১ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। তাঁর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মানিকগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দোয়া, শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মরণসভাসহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
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