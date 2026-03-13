Ajker Patrika
গাবতলী থেকে স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত তোরণ, পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো নিষিদ্ধ

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ১৬: ১১
গাবতলী থেকে স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত তোরণ, পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো নিষিদ্ধ

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর গাবতলী থেকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে তোরণ, পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এক তথ্যবিবরণীতে এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়েছে।

তথ্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজধানীর গাবতলী থেকে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে সব ধরনের তোরণ, পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন না লাগানোর জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গাবতলীরাজধানীসাভারজাতীয় স্মৃতিসৌধস্বাধীনতা দিবস
