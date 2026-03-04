Ajker Patrika
জাতীয়

পয়লা বৈশাখের মধ্যেই কৃষক কার্ড: কৃষিমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৪ মার্চ ২০২৬, ১৫: ১৬
পয়লা বৈশাখের মধ্যেই কৃষক কার্ড: কৃষিমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের প্রান্তিক কৃষকদের পয়লা বৈশাখের মধ্যেই কৃষক কার্ড দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ। প্রাথমিকভাবে ৯ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে প্রান্তিক কৃষকদের কৃষক কার্ড দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী।

আজ বুধবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে কৃষক কার্ড চালুর বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা শেষে কৃষিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আশা করছি, পয়লা বৈশাখের মধ্যেই কৃষক কার্ড বিতরণ শুরু করতে পারব।’

এই কার্ডের মাধ্যমে ফ্যামিলি কার্ডের মতো কিছু সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

কৃষক কার্ডের মাধ্যমে কৃষকেরা কী কী সুবিধা পাবেন জানতে চাওয়া হলে কৃষিমন্ত্রী বলেন, উৎপাদন, ভোক্তা, কৃষিজমি, কৃষিপণ্য, ভ্যারাইটি সবকিছু যেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে কৃষক পেতে পারেন এবং সরকারের কাছে যেন সব তথ্য সঠিকভাবে আসে।

বিষয়:

কৃষিমন্ত্রীপহেলা বৈশাখকৃষককৃষক কার্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

সম্পর্কিত

বগুড়া-সিলেটসহ ছয় জেলায় এসপি রদবদল

বগুড়া-সিলেটসহ ছয় জেলায় এসপি রদবদল

ঈদযাত্রায় যানজটমুক্ত সড়ক নিশ্চিতের নির্দেশ মন্ত্রীর

ঈদযাত্রায় যানজটমুক্ত সড়ক নিশ্চিতের নির্দেশ মন্ত্রীর

ই-হেলথ কার্ড চালুর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ই-হেলথ কার্ড চালুর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বাতিল হওয়া ফ্লাইটের যাত্রীরা টিকিট পাবেন বিনা মূল্যে

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বাতিল হওয়া ফ্লাইটের যাত্রীরা টিকিট পাবেন বিনা মূল্যে