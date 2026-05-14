Ajker Patrika
জাতীয়

১৬ হাজার টিকিটের জন্য আধঘণ্টায় ৯৪ লাখ হিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
১৬ হাজার টিকিটের জন্য আধঘণ্টায় ৯৪ লাখ হিট
ফাইল ছবি

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের যাত্রায় দ্বিতীয় দিনের অগ্রিম টিকিট, অর্থাৎ ২৪ মের পশ্চিমাঞ্চলগামী আন্তনগর ট্রেনের আসনের টিকিট বিক্রি শুরু হয় আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায়। টিকিট বিক্রির প্রথম ৩০ মিনিটেই ওয়েবসাইট ও অ্যাপে ৯৪ লাখ হিট করেছেন টিকিটপ্রত্যাশীরা।

রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৪ মে ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনগুলোর মোট আসনসংখ্যা ৩২ হাজার ২১৯ টি। এর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি ট্রেনের মোট আসন ১৬ হাজার ২৪৫টি এবং পূর্বাঞ্চলের ২৩টি ট্রেনের মোট আসন ১৫ হাজার ৯৭৪ টি। আর সারা দেশের ট্রেনগুলোর মোট আসনসংখ্যা এক লাখ ৬৯ হাজার ৭৫৭ টি।

এর মধ্যে সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ঢাকা থেকে পশ্চিমাঞ্চলের ১৬ হাজার ৯৭টি আসন বিক্রি হয়েছে। একই সময়ে সারা দেশে বিক্রি হয়েছে ২৬ হাজার ২৮৭টি আসন।

এদিকে আগামী ২৪ মে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে চলাচলকারী ট্রেনগুলোর আসনের টিকিট বিক্রি শুরু হবে আজ দুপুর ২টায়।

রেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ বৃহস্পতিবার বিক্রি হবে ২৪ মে যাত্রার টিকিট। ১৫ মে বিক্রি হবে ২৫ মে যাত্রার, ১৬ মে ২৬ মে যাত্রার এবং ১৭ মে ২৭ মে যাত্রার টিকিট। ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন রুটে ১০টি বিশেষ ট্রেনও চালানো হবে।

রেলওয়ে জানিয়েছে, ঈদের অগ্রিম যাত্রার ক্ষেত্রে একজন যাত্রী একবারই টিকিট কিনতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ চারটি টিকিট কেনা যাবে। এসব টিকিট ফেরত দেওয়া যাবে না। যাত্রার দিন মোট আসনের ২৫ শতাংশ স্ট্যান্ডিং টিকিট, উচ্চ শ্রেণি ছাড়া, স্টেশন কাউন্টার থেকে বিক্রি করা হবে।

বিষয়:

ট্রেনঈদুল আজহাটিকিট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

জানুয়ারির শেষে এসএসসি ও জুনে এইচএসসির আলোচনা: শিক্ষামন্ত্রী

দুদক আইন: কমিশনশূন্যতায়ও দুদক ‘সচল’ রাখতে আইন সংশোধন হচ্ছে

বসুন্ধরা সিটিতে ৯৪ কোটি টাকার সোনা আত্মসাৎ, সাবেক বিক্রয়কর্মী গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

দীপু মনি-মোজাম্মেল বাবু-রুপাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

দীপু মনি-মোজাম্মেল বাবু-রুপাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

সরকারি ক্রয় কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ-অর্থবহ করতে কমিটি

সরকারি ক্রয় কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ-অর্থবহ করতে কমিটি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদের নির্বাচনী প্রচারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ৬ দফা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদের নির্বাচনী প্রচারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ৬ দফা

ট্রেনে ঈদযাত্রা: ২৪ মের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু

ট্রেনে ঈদযাত্রা: ২৪ মের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু