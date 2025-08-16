Ajker Patrika
> জাতীয়

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে জুলাই সনদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে জুলাই সনদ

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে জুলাই সনদের খসড়া। আজ শনিবার সন্ধ্যায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে দলগুলোর কাছে তা পাঠানো হয় বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

চূড়ান্ত খসড়ায় সনদের পটভূমি, রাজনৈতিক ঐকমত্য হওয়া ৮৪টি বিষয় এবং বাস্তবায়নের আটটি অঙ্গীকারনামা রয়েছে বলে জানা গেছে।

এর আগে, রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এতে জাতীয় সনদকে বিশেষ মর্যাদা ও আইনি ভিত্তি দেওয়ার কথা আছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতামত গ্রহণ এবং কিছু শব্দ ও ভাষাগত সংযোজন-বিয়োজন শেষে সনদের চূড়ান্ত খসড়াটি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠাল কমিশন।

চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত: বিশেষ মর্যাদা ও আইনি ভিত্তি পাবে জুলাই সনদচূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত: বিশেষ মর্যাদা ও আইনি ভিত্তি পাবে জুলাই সনদ

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, জুলাই সনদের সমন্বিত চূড়ান্ত খসড়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম ভাগে জুলাই সনদের পটভূমি, সংস্কার কমিশন গঠন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন এবং কমিশনের কার্যক্রমের বিষয়ে বর্ণনা করা আছে। দ্বিতীয় ভাগে ঐকমত্য হওয়া বিষয়গুলো এবং সর্বশেষ ভাগে রয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা, যেখানে ৯টি ধারায় অঙ্গীকারগুলো উল্লেখ আছে।

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে নাজুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

বিষয়:

রাজনৈতিক দলজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামায় যা আছে

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামায় যা আছে

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে জুলাই সনদ

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে জুলাই সনদ

দেশে কোনো চাঁদাবাজের ঠাঁই হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দেশে কোনো চাঁদাবাজের ঠাঁই হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণা করলেন সেনাপ্রধান

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণা করলেন সেনাপ্রধান