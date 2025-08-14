Ajker Patrika
জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী আঞ্জুয়ারা ইয়াসমিনকে নিরাপত্তা দিতে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী আঞ্জুয়ারা ইয়াসমিনকে নিরাপত্তা দিতে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাক্ষ্য দেওয়া আঞ্জুয়ারা ইয়াসমিনকে নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি রাজধানীর শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের সহযোগী অধ্যাপক।

নিরাপত্তা হুমকিতে পড়া ওই সাক্ষীর বিষয়ে প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।

গত মঙ্গলবার চানখাঁরপুলে ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেন আঞ্জুয়ারা ইয়াসমিন। গত বছরের ৫ আগস্ট নিজের বাসার ছাদ থেকে দেখা চানখাঁরপুলের পরিস্থিতি সেদিন ট্রাইব্যুনালকে জানান তিনি।

এরপর প্রসিকিউশন ওই সহযোগী অধ্যাপকের নিরাপত্তা চেয়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন।

এ বিষয়ে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, ‘ওই সাক্ষীর বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর-অসম্মানজনক ও নিরাপত্তা হুমকিস্বরূপ কার্যক্রম করেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের কিছু ব্যক্তি। ব্যানার টাঙানোসহ তাঁর বিরুদ্ধে মিছিলও করা হয়েছে। তাই ওই সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ও কর্মরত প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

‘ওই প্রতিষ্ঠানসহ আশপাশের এলাকায় তাঁকে নিয়ে কোনো ধরনের অবমাননাকর পোস্টার-ব্যানার থাকলে দ্রুত তা অপসারণ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।’

এই কমিটিকে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে বলেও জানান গাজী এম এইচ তামিম ।

নিরাপত্তাবিচারপতিআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডহুমকি
