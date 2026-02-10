ভোট ঘিরে যত নিষেধাজ্ঞা

সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ভোট গ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে জনসভা, মিছিল, শোভাযাত্রাসহ নির্বাচনী প্রচারের পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকায় বহিরাগতদের অবস্থান, যানবাহন চলাচল, ব্যাংক ও আর্থিক লেনদেন, ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, ড্রোন উড্ডয়ন, আতশবাজির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
ইসির আইন অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সব ধরনের জনসভা, মিছিল, শোভাযাত্রা ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা ভোটের পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ ছাড়াও ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে প্রার্থীর ক্যাম্প স্থাপন নিষিদ্ধ এবং ভোটারদের প্রভাবিত করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য বলে বলে জানিয়েছে ইসি।
বহিরাগতদের অবস্থান: ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় বহিরাগতদের অবস্থান নিষিদ্ধ করেছে কমিশন।
যানবাহন চলাচল: গণভোট ও নির্বাচন উপলক্ষে আজ বুধবার মধ্যরাত ১২টা থেকে সারা দেশে ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকবে। ভোট গ্রহণের দিন (বৃহস্পতিবার) মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। গতকাল দিবাগত রাত ১২টা থেকে ভোট গ্রহণের পরদিন শুক্রবার মধ্যরাত (১২টা) পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে ইসির স্টিকারযুক্ত মোটরসাইকেল চলাচলে বাধা নেই। অন্যদিকে ১১ ফেব্রুয়ারি দূরপাল্লার বাস চললেও ১২ ফেব্রুয়ারি সব বাস সার্ভিস বন্ধ থাকবে।
ব্যাংক ও এমএফএস: নির্বাচন উপলক্ষে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি (বুধ ও বৃহস্পতিবার) সারা দেশে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে জানানো হয়েছে, নির্বিঘ্ন নির্বাচন নিশ্চিত করতে ১২ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা পর্যন্ত দেশের সব স্থলবন্দরের বহিরাগমন-আগমন বন্ধ থাকবে।
আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে সাধারণভাবে ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে ভোটকক্ষের গোপন বুথ বা ব্যালট সিলের স্থানে মোবাইল ব্যবহার বা সঙ্গে রাখা যাবে না। এ ছাড়া ব্যালটের ছবি বা ভিডিও করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাংবাদিকেরা কেন্দ্রের অন্যান্য কার্যক্রমের ছবি-ভিডিও করতে পারবেন।
নির্বাচনী প্রচারের নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার সকালে। এর পর থেকে মাঠে নেই মাইকিং, নেতা-কর্মীদের গণসংযোগ কিংবা জনসমাবেশ। কিন্তু প্রার্থীদের প্রচার যেন থামেনি। অনেক প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সক্রিয় প্রচার চালাচ্ছেন।৩৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আগামীকাল বৃহস্পতিবার। ১৯৯৬ সালের পর আওয়ামী লীগবিহীন (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) প্রথম এই নির্বাচনে বিজয়ী হবে কোন রাজনৈতিক দল বা জোট–এই আলোচনা এখন সর্বত্র। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এবারের নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে বড় নিয়ামক হবে জেন-জি বা তরুণ প্রজন্ম...৪২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজধানী ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার ভোটারদের বিনা ভাড়ায় লঞ্চে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কয়েকজন প্রার্থী। ভোলা, পটুয়াখালীসহ দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক গন্তব্যে এই সেবা দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের নৌপরিবহন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন অঞ্চলে ৩০টির বেশি লঞ্চঘাট নির্মাণ, ৫০টির বেশি পন্টুন স্থাপন এবং কয়েকটি নতুন রুটে ফেরি সার্ভিস চালুসহ বিভিন্ন কাজ তুলে ধরলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা...১ ঘণ্টা আগে