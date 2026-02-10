ভোটারদের জন্য বিনা ভাড়ায় লঞ্চ প্রার্থীদের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজধানী ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার ভোটারদের বিনা ভাড়ায় লঞ্চে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কয়েকজন প্রার্থী। ভোলা, পটুয়াখালীসহ দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক গন্তব্যে এই সেবা দেওয়া হয়।
গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, ভোলা, চরফ্যাশন ও পটুয়াখালীগামী যাত্রীদের বাড়ি পৌঁছে দিতে বিভিন্ন লঞ্চ ভাড়া করেছেন কয়েকজন প্রার্থী। যাত্রীদের বড় একটি অংশ ভোটার, তাঁদের কাছ থেকে লঞ্চে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না। কোনো কোনো লঞ্চে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেখিয়ে বিনা ভাড়ায় যাওয়ার সুযোগ মিলেছে।
যাত্রী ও লঞ্চ কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, ভোটারদের বাড়ি যাওয়ার সুবিধার জন্য ভোলা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী হাফিজ ইব্রাহিম চারটি লঞ্চ (তাসরিফ-১, ২, ৩ ও ৪) ভাড়া করেছেন। পটুয়াখালী-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী এ বি এম মোশাররফ ভাড়া করেছেন দুটি লঞ্চ (জামাল-৮, আসা-যাওয়া)। পটুয়াখালী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনও একই গন্তব্যে দুটি লঞ্চ ভাড়া করেছেন। একই আসনের প্রার্থী বিএনপি জোটের শরিক গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর (ভিপি নুর) এমভি রয়েল ক্রুজ-২ ভাড়া করেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হান্নান মাসউদ ঈগল-৮ লঞ্চ ভাড়া করেন।
নিজেকে হাফিজ ইব্রাহিমের সমর্থক পরিচয় দেওয়া আশফাক বলেন, ‘আমরা সবাই ভোট দিতে বাড়ি যাচ্ছি। সবাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সে জন্য বিনা ভাড়ায় যাত্রীদের নেওয়া হচ্ছে।’
পটুয়াখালী-৪ আসনের ভোটার মেহেদী বলেন, তাঁরা যাতে ভোট দিতে ভালোভাবে যেতে পারেন, সে জন্য প্রার্থীরা বিনা ভাড়ায় যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় বিশেষভাবে ধন্যবাদ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাসরিফ-১ লঞ্চের এক কর্মচারী বলেন, আগে থেকেই লঞ্চ বুকিং করে রাখা হয়েছে। এনআইডি দেখালে ভাড়া লাগছে না।
বিআইডব্লিউটিএ সূত্র জানায়, গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদরঘাট থেকে ৩৩টি লঞ্চ ছেড়েছে। দিন শেষে এই সংখ্যা ৬৫টি হতে পারে।
বিনা ভাড়ায় যাত্রী বহনের বিষয়ে জানতে চাইলে বিআইডব্লিউটিএর নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মুহাম্মদ মোবারক হোসেন বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা অবগত নই। এটি সম্পূর্ণ লঞ্চমালিকদের ব্যাপার।’
নির্বাচনী প্রচারের নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার সকালে। এর পর থেকে মাঠে নেই মাইকিং, নেতা-কর্মীদের গণসংযোগ কিংবা জনসমাবেশ। কিন্তু প্রার্থীদের প্রচার যেন থামেনি। অনেক প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সক্রিয় প্রচার চালাচ্ছেন।৩৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আগামীকাল বৃহস্পতিবার। ১৯৯৬ সালের পর আওয়ামী লীগবিহীন (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) প্রথম এই নির্বাচনে বিজয়ী হবে কোন রাজনৈতিক দল বা জোট–এই আলোচনা এখন সর্বত্র। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এবারের নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে বড় নিয়ামক হবে জেন-জি বা তরুণ প্রজন্ম...৪২ মিনিট আগে
সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ভোট গ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে জনসভা, মিছিল, শোভাযাত্রাসহ নির্বাচনী প্রচারের পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকায় বহিরাগতদের অবস্থান, যানবাহন চলাচল, ব্যাংক ও আর্থিক লেনদেন...১ ঘণ্টা আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের নৌপরিবহন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন অঞ্চলে ৩০টির বেশি লঞ্চঘাট নির্মাণ, ৫০টির বেশি পন্টুন স্থাপন এবং কয়েকটি নতুন রুটে ফেরি সার্ভিস চালুসহ বিভিন্ন কাজ তুলে ধরলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা...১ ঘণ্টা আগে