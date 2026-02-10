Ajker Patrika
জাতীয়

ভোটারদের জন্য বিনা ভাড়ায় লঞ্চ প্রার্থীদের

সোহানুর রহমান, জবি
ভোটারদের জন্য বিনা ভাড়ায় লঞ্চ প্রার্থীদের
গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দীর্ঘ ছুটিকে কেন্দ্র করে রাজধানী ছাড়তে শুরু করেছে মানুষ। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের ঘরমুখী মানুষের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল (বাঁয়ে)। ভিড় ছিল দোলাইরপাড় বাসস্ট্যান্ডেও। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজধানী ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার ভোটারদের বিনা ভাড়ায় লঞ্চে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কয়েকজন প্রার্থী। ভোলা, পটুয়াখালীসহ দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক গন্তব্যে এই সেবা দেওয়া হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, ভোলা, চরফ্যাশন ও পটুয়াখালীগামী যাত্রীদের বাড়ি পৌঁছে দিতে বিভিন্ন লঞ্চ ভাড়া করেছেন কয়েকজন প্রার্থী। যাত্রীদের বড় একটি অংশ ভোটার, তাঁদের কাছ থেকে লঞ্চে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না। কোনো কোনো লঞ্চে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেখিয়ে বিনা ভাড়ায় যাওয়ার সুযোগ মিলেছে।

যাত্রী ও লঞ্চ কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, ভোটারদের বাড়ি যাওয়ার সুবিধার জন্য ভোলা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী হাফিজ ইব্রাহিম চারটি লঞ্চ (তাসরিফ-১, ২, ৩ ও ৪) ভাড়া করেছেন। পটুয়াখালী-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী এ বি এম মোশাররফ ভাড়া করেছেন দুটি লঞ্চ (জামাল-৮, আসা-যাওয়া)। পটুয়াখালী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনও একই গন্তব্যে দুটি লঞ্চ ভাড়া করেছেন। একই আসনের প্রার্থী বিএনপি জোটের শরিক গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর (ভিপি নুর) এমভি রয়েল ক্রুজ-২ ভাড়া করেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হান্নান মাসউদ ঈগল-৮ লঞ্চ ভাড়া করেন।

নিজেকে হাফিজ ইব্রাহিমের সমর্থক পরিচয় দেওয়া আশফাক বলেন, ‘আমরা সবাই ভোট দিতে বাড়ি যাচ্ছি। সবাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সে জন্য বিনা ভাড়ায় যাত্রীদের নেওয়া হচ্ছে।’

পটুয়াখালী-৪ আসনের ভোটার মেহেদী বলেন, তাঁরা যাতে ভোট দিতে ভালোভাবে যেতে পারেন, সে জন্য প্রার্থীরা বিনা ভাড়ায় যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাসরিফ-১ লঞ্চের এক কর্মচারী বলেন, আগে থেকেই লঞ্চ বুকিং করে রাখা হয়েছে। এনআইডি দেখালে ভাড়া লাগছে না।

বিআইডব্লিউটিএ সূত্র জানায়, গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদরঘাট থেকে ৩৩টি লঞ্চ ছেড়েছে। দিন শেষে এই সংখ্যা ৬৫টি হতে পারে।

বিনা ভাড়ায় যাত্রী বহনের বিষয়ে জানতে চাইলে বিআইডব্লিউটিএর নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মুহাম্মদ মোবারক হোসেন বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা অবগত নই। এটি সম্পূর্ণ লঞ্চমালিকদের ব্যাপার।’

বিষয়:

পটুয়াখালীভোলারাজধানীদক্ষিণাঞ্চলনির্বাচনছাপা সংস্করণলঞ্চত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বহিষ্কার করল বিএনপি

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বহিষ্কার করল বিএনপি

সারজিস–নওশাদের সমর্থকদের মারামারি, আহত ১৩

সারজিস–নওশাদের সমর্থকদের মারামারি, আহত ১৩

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

গুলশান মডেল স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

সম্পর্কিত

বিধি ভেঙে প্রচার চলছে ভার্চুয়াল জগতে

বিধি ভেঙে প্রচার চলছে ভার্চুয়াল জগতে

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

ভোট ঘিরে যত নিষেধাজ্ঞা

ভোট ঘিরে যত নিষেধাজ্ঞা

ভোটারদের জন্য বিনা ভাড়ায় লঞ্চ প্রার্থীদের

ভোটারদের জন্য বিনা ভাড়ায় লঞ্চ প্রার্থীদের