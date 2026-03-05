Ajker Patrika
জাতীয়

নতুন গভর্নর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৪৬
নতুন গভর্নর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট
ফাইল ছবি

অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরের নিয়োগ বাতিল ও গভর্নর পদে মোস্তাকুর রহমানের নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন আজ বৃহস্পতিবার এ রিট করেন।

রিটে অর্থ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংক (পক্ষে গভর্নর) ও গভর্নর মোস্তাকুর রহমানকে বিবাদী করা হয়েছে।

আবেদনে আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে নতুন গভর্নরের নিয়োগ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারির আরজি জানানো হয়েছে। এ ছাড়া নিয়োগ ও অপসারণের পৃথক গেজেটের ওপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছে রিটে।

রিটকারীর আইনজীবী সরোয়ার হোসেন বলেন, আগামী সপ্তাহে রিটটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে।

কথা কম বলতে চাই, কাজ বেশি করব: নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানকথা কম বলতে চাই, কাজ বেশি করব: নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেয়। ২০২৮ সালের আগস্টে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

বিক্ষোভে মনসুরের বিদায়, ব্যবসায়ী হলেন গভর্নরবিক্ষোভে মনসুরের বিদায়, ব্যবসায়ী হলেন গভর্নর

কিন্তু নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পৃথক প্রজ্ঞাপনে মোস্তাকুর রহমানকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ ও আহসান এইচ মনসুরের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে।

এদিকে একজন ব্যবসায়ীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের পর থেকে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক চলছে।

বিষয়:

বাংলাদেশরিটহাইকোর্টব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সময় বিমানবন্দরে থাকবেন যাঁরা

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সময় বিমানবন্দরে থাকবেন যাঁরা

নতুন গভর্নর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

নতুন গভর্নর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

বিদ্যুৎ-জ্বালানি সাশ্রয়ে ১১ দফা নির্দেশনা

বিদ্যুৎ-জ্বালানি সাশ্রয়ে ১১ দফা নির্দেশনা

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আনিস আলমগীরের জামিন

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আনিস আলমগীরের জামিন