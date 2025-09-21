Ajker Patrika
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সালাউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সালাউদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. সালাউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ রোববার ভোরে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করে জানান, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সালাউদ্দীন আহমেদ স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান।

সালাউদ্দীন আহমেদ ২০০৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালের ২০ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান। ২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টরাজধানীঅ্যাটর্নি জেনারেলঢাকা
