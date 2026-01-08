Ajker Patrika
জাতীয়

সাবেক এমপি ফাহমী গোলন্দাজের ১৬ একর জমি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল। ফাইল ছবি
ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল। ফাইল ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজ বাবেলের ১৬ একর ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ জমি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মো. আশিকুর রহমানের করা আবেদনে বলা হয়, রাজধানীর ধানমন্ডি ও গুলশানে ফাহমী গোলন্দাজের দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে। ময়মনসিংহের গফরগাঁও ও ভালুকায় তাঁর জমির পরিমাণ ১৬ একর ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ, যার মূল্য ৮ কোটি ৫৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪৯৫ টাকা।

ফাহমী গোলন্দাজ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২০ কোটি ১১ লাখ ২০ হাজার ৫৭৩ টাকা মূল্যের সম্পত্তি অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি নিজের নামে ১৬টি ব্যাংক হিসাবে ৬০ কোটি ৯৮ লাখ ৪০ হাজার ৯৮ টাকা এবং ১ লাখ ৭১ হাজার ৬৪৩ মার্কিন ডলার অস্বাভাবিক লেনদেন করে দুদক আইন ও মানি লন্ডারিং আইনে অপরাধ করেছেন। এসব অভিযোগে দুদক এরই মধ্যে গোলন্দাজের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

মামলার তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ফাহমী গোলন্দাজ তাঁর স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এসব সম্পদ তিনি যাতে অন্যত্র হস্তান্তর ও স্থানান্তর করতে না পারেন, সে জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর ১৮ বিধি এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী ক্রোক করা প্রয়োজন।

বিষয়:

তদন্তমামলাবিচারকঢাকাআদালতদুদক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ৬২ বছর বয়সে গর্ভধারণ, ভাইরাল নারী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

অরাজক এলপিজির বাজার

অরাজক এলপিজির বাজার

সম্পর্কিত

সাবেক এমপি ফাহমী গোলন্দাজের ১৬ একর জমি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক এমপি ফাহমী গোলন্দাজের ১৬ একর জমি ও দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পে পাহাড় কাটার অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ

রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পে পাহাড় কাটার অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ

১০৪টি দেশের ৭ লাখ প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট

১০৪টি দেশের ৭ লাখ প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৪ জানুয়ারি

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৪ জানুয়ারি