Ajker Patrika
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নাশকতার ‘এত মুরোদ’ আওয়ামী লীগের নেই, মাঝেমধ্যে ‘উঁকিঝুঁকি’ দিচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ০৬
নাশকতার ‘এত মুরোদ’ আওয়ামী লীগের নেই, মাঝেমধ্যে ‘উঁকিঝুঁকি’ দিচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাশকতা চালানোর মতো ‘মুরোদ’ আওয়ামী লীগের নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘একে তো নিষিদ্ধঘোষিত দল, মাফিয়া শক্তি। তারা মাঝেমধ্যে বিদেশ থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এর বেশি তো দেখি না।’

আজ সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যেকোনো ধরনের অপতৎপরতা রুখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) শর্তসাপেক্ষে জামিন পাওয়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের জামিন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি সরকার রোববার বিকেলে জানতে পেরেছে। ইউএইর আদালত তাঁকে দেশত্যাগ না করার শর্তে জামিন দিয়েছেন। বিষয়টি জানার পর সরকারের নিয়োজিত আইনজীবী প্রতিষ্ঠানকে (ল ফার্ম) অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সচিব ইউএইতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলেছেন। কোন কোন শর্তে জামিন দেওয়া হয়েছে, তার প্রত্যয়িত (সার্টিফায়েড) কপি সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকারের নিয়োজিত ল ফার্মকে বেনজীর আহমেদের প্রত্যাবর্তন- সংক্রান্ত (রিপ্যাট্রিয়েশন) প্রয়োজনীয় নথি আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে আদালতের মাধ্যমে দ্রুত তার জামিন বাতিল করা যায়।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসচিবালয়আওয়ামী লীগসালাহউদ্দিন আহমদ
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