স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পরিচয়ে রাজশাহীর ডিসিকে বিভ্রান্তিকর বার্তা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পরিচয় ব্যবহার করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কাছে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে অর্থ দাবি করার অভিযোগে মো. শামিম ওসমান নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার এই বাসিন্দাকে গতকাল সোমবার ঢাকার সাভার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে সিআইডি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শামিম ওসমান (২৯) নিজেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পরিচয় দিয়ে রাজশাহীর ডিসির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেন। হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে দাবি করেন, রাজশাহীতে কোনো আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচন হবে না। একই সঙ্গে তিনি ডিসির কাছে মাসিক কালেকশন-সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চান এবং দ্রুত তাঁর ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বরে এক লাখ টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় জেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে সিআইডিকে জানালে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়। পরে সাভার থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডি জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া শামিম ওসমানের বিরুদ্ধে এর আগেও একই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তিনি সরকারি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণা করেন। রাজশাহীর বাঘা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও রয়েছে। শামিমের বিরুদ্ধে গতকাল আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় তাঁকে এরই মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কি না—তা খতিয়ে দেখতে সিআইডি কাজ করছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
