Ajker Patrika
জাতীয়

রাষ্ট্রীয় গুম ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাষ্ট্রীয় গুম ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবেন
প্রতীকী ছবি

রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতন বা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

গতকাল বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment— CAT)–এর অনুচ্ছেদ ১৪ (১)-এর বিষয়ে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্লারেশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

কনভেনশনটি ১৯৮৪ সালে গৃহীত হয় এবং বর্তমানে ১৭৩টি রাষ্ট্র এটি অনুসমর্থন করে। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে CAT চুক্তিতে অনুসমর্থন করে।

কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৪ (১)-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ মোট পাঁচটি রাষ্ট্র—বাহামা, ফিজি, নিউজিল্যান্ড, সামোয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র—চুক্তিতে যোগদানের সময় রিজার্ভেশন (অনাপত্তি না দেওয়া) দিয়েছিল। সেই রিজার্ভেশনের ফলে এত দিন যাবৎ রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতন বা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না।

রিজার্ভেশন প্রত্যাহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পথ সুগম হলো। এর ফলে নির্যাতনে ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটলে, তাঁর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরাও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

উপদেষ্টা পরিষদ মনে করে, এই সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে করে মানবাধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী ও সুসংহত হবে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। এটি বাংলাদেশের মানবাধিকারকর্মীদের দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের দাবি ছিল।

উল্লেখ্য, এদিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ ও প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে বৈঠকে ছয়টি অধ্যাদেশ, তিনটি প্রস্তাব এবং একটি নীতি আদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিষয়:

নির্যাতনগুমউপদেষ্টাঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

রাষ্ট্রীয় গুম ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবেন

রাষ্ট্রীয় গুম ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবেন

কর্মক্ষেত্র-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি: অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক হচ্ছে

কর্মক্ষেত্র-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি: অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক হচ্ছে

বিইআরসির গণশুনানি: ৫০.৮২ টাকায় ফার্নেস অয়েল চায় পিডিবি

বিইআরসির গণশুনানি: ৫০.৮২ টাকায় ফার্নেস অয়েল চায় পিডিবি

আট নির্বাচনে নিহত অন্তত ৬৪৭ জন

আট নির্বাচনে নিহত অন্তত ৬৪৭ জন