সারা দেশে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ৪৩০ প্লাটুন বিজিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষে সারা দেশের ২ হাজার ৮৫৭টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর ৪৩০ প্লাটুন সদস্য। সীমান্তবর্তী এলাকা ও রাজধানীসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিজিবি ইতিমধ্যে ২৪টি বেইজ ক্যাম্প স্থাপন করেছে।
আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিজিবি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিজিবির নিরাপত্তাধীন পূজামণ্ডপের মধ্যে সীমান্তবর্তী ০৮ কিলোমিটারের মধ্যে ও পার্বত্য এলাকার ১ হাজার ৪১১টি এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাইরে ১ হাজার ৪৪৬টি পূজামণ্ডপ রয়েছে। এর মধ্যে শুধু রাজধানী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনে ৪৪১টি, চট্টগ্রাম মহানগরী, রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় ৬৯৪টি এবং অন্যান্য স্থানে ৩১১টি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা দিচ্ছে বিজিবি।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পূজা চলাকালে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে বিজিবির গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং সীমান্ত এলাকায় বিশেষ টহল জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে বিজিবি পূজার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে।
বিজিবি জানায়, জাতীয় শান্তি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ বিজিবি দেশের জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা উদ্যাপন করতে পারে সেজন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
