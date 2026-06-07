সংসদ অনেক কালারফুল দেখা যাচ্ছে: স্পিকার

সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০ সদস্যকে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে স্বাগত জানিয়ে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, আজ সংসদ অনেক কালারফুল দেখা যাচ্ছে। নারী সদস্যদের আগমনের ফলে সংসদ আজ পূর্ণতা পেয়েছে। তাদেরকে অভিনন্দন।
আজ রোববার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনের বৈঠকে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ, এক মিনিট নীরবতা পালন এবং মোনাজাত শেষে এ মন্তব্য করেন স্পিকার।
এ দিন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপস্থিতি ও সংসদে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা উঠে আসে প্রশ্নোত্তর পর্বেও।
শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির উদ্দেশে সম্পূরক প্রশ্ন করার সুযোগ পান সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য রেহানা আক্তার রানু। সংসদে নারী সদস্যদের আরও বেশি কথা বলার সুযোগের দাবি করে তিনি স্পিকারের উদ্দেশে বলেন, ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক, এই সংসদে আজ বসন্ত। প্রত্যেক রাজনীতিবিদের জীবনের স্বপ্ন থাকে এই মহান সংসদে আসবার। আমরা যে ৫০ জন এই সংসদে এসেছি, আপনি যদি আমাদের কথা বলার সুযোগ দেন, তাহলে আমরা ৫০টি অলংকার নয়, ৫০টি নারী জাতির অহংকার হিসেবে নিজেদের পরিচিত করব।
প্রশ্ন করার আগে নিজের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন রেহানা আক্তার রানু। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আজ থেকে ৩০ বছর আগে আমি আপনার নির্বাচনী এলাকার জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলাম। আমি আপনার জনপ্রিয়তা দেখেছি। আপনি ৭ বার এমপি হয়েছেন। আমিও আপনার মতো ৭ বার এমপি হতে চাই। এই কারণে এই সংসদে কথা বলার সুযোগ চাই।
এই সংসদ সদস্যের বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ায় কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে প্রশ্নে আসার অনুরোধ জানান স্পিকার। তিনি বলেন, সংসদ পরিচালনা হবে কার্যপ্রণালী বিধি মোতাবেক। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে একটি প্রশ্ন করার সুযোগ আছে।
পরে রেহানা আক্তারের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে স্পিকার বলেন, ‘এখানে রেহানা আক্তার রানু যা বলেছে, সেটা আমি ধরে নেব যে সকল সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যের বক্তব্য। সুতরাং এটার পুনরাবৃত্তি করার আপনারা চেষ্টা করবেন না।’
এ সময় এ নারী সদস্যের ৭ বার এমপি হওয়ার আকাঙ্ক্ষার জবাবে স্পিকার বলেন, ‘বক্তৃতা দিয়ে তো ৭ বার এমপি হওয়া যায় না। আপনারা এলাকায় মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করেন। আপনারা সাতবার কেন, ২৭ বারও হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।’
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