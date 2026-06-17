Ajker Patrika
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বাংলাদেশে বহু গবেষণা সেন্টার, কিন্তু ভালো উদ্ভাবন নেই: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশে বহু গবেষণা সেন্টার, কিন্তু ভালো উদ্ভাবন নেই: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী
‘মিঠাপানির মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন প্রকল্পে’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশে বহু গবেষণা সেন্টার রয়েছে, এখন পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো ভালো উদ্ভাবন নেই বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে গবেষণার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে বহু গবেষণা সেন্টার রয়েছে, এখন পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো ভালো গবেষণা হয়ে নতুন কিছু আসেনি।’

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে ‘মিঠাপানির মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন প্রকল্পে’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। দেশে সারা বছর মাছ উৎপাদন হয়। চাষিদের অভিজ্ঞতা স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন রোগে মাছের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুকুরের মাছ যখন মরে যায়, এর চেয়ে আর কষ্টের কিছু নেই। আমি নিজেও ভুক্তভোগী ছিলাম। কারণ আমি শখের চাষি।’

মৎস্য খাতে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার বিজ্ঞানীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রস্তুত। যাঁরা ভূমিকা রাখছেন তাঁদের সম্মানিত করবে। আমরা আপনাদের নতুন উদ্ভাবনের দিকে তাকিয়ে আছি।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক সিরাজুম মনির। তিনি বলেন, মিঠাপানির মাছে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষিদের এসব রোগ সম্পর্কে ধারণা নেই। আমাদের প্রকল্প সফল হলে টেকসই মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে। রোগ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র।

বিষয়:

বাংলাদেশমন্ত্রীউৎপাদনমাছ
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