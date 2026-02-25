সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হলো সাবেক এমপি মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা

সাবেক সংসদ সদস্য ও দেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বাদ যোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয় মসজিদের ইমাম আবু রায়হান জানাজায় ইমামতি করেন।
এর আগে মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের বড় ছেলে পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন এবং পিতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। জানাজা শেষে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মওলা কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।
জানাজায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ (ময়মনসিংহ-৪), জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), অতিরিক্ত সচিব (এফ অ্যান্ড পিআর), যুগ্মসচিব (মানবসম্পদ), সার্জেন্ট অ্যাট-আর্মসসহ সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছিলেন।
মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদ আজ ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি স্ত্রী, সন্তান, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
মিয়া আবদুল্লাহ ওয়াজেদ ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
পিলখানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে বিদ্রোহ ও হত্যার ঘটনার ‘নিরপেক্ষ’ তদন্ত দাবি করেছেন বিএনপির মহাসচিব স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘আমরা পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি এবং এই১০ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে আসা ৫৭ বিদেশি পর্যবেক্ষকের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ লক্ষ্যে ৩৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনকে কীভাবে জনগণের প্রচার মাধ্যমে রূপান্তরিত করা যায় সে বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আগামী ১৬ মার্চ থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত দেশের সব আন্তনগর ট্রেনের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন (ডে-অফ) প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঈদের পর যথারীতি সাপ্তাহিক অফ-ডে পুনর্বহাল করা হবে।২ ঘণ্টা আগে