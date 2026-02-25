Ajker Patrika
জাতীয়

সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হলো সাবেক এমপি মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হলো সাবেক এমপি মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা
জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সাবেক সংসদ সদস্য ও দেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংসদ

সাবেক সংসদ সদস্য ও দেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বাদ যোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয় মসজিদের ইমাম আবু রায়হান জানাজায় ইমামতি করেন।

এর আগে মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের বড় ছেলে পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন এবং পিতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। জানাজা শেষে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মওলা কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

জানাজায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ (ময়মনসিংহ-৪), জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), অতিরিক্ত সচিব (এফ অ্যান্ড পিআর), যুগ্মসচিব (মানবসম্পদ), সার্জেন্ট অ্যাট-আর্মসসহ সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছিলেন।

মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদ আজ ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি স্ত্রী, সন্তান, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মিয়া আবদুল্লাহ ওয়াজেদ ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

বিষয়:

মৃত্যুসংসদ সদস্যজানাজারাজনীতিবিদজাতীয় সংসদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত চাইলেন মির্জা ফখরুল

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত চাইলেন মির্জা ফখরুল

সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হলো সাবেক এমপি মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা

সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হলো সাবেক এমপি মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করছে ইসি

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করছে ইসি

বিটিভিকে জনগণের প্রচারমাধ্যমে রূপান্তর করতে চাই: তথ্যমন্ত্রী

বিটিভিকে জনগণের প্রচারমাধ্যমে রূপান্তর করতে চাই: তথ্যমন্ত্রী