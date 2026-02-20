Ajker Patrika
জাতীয়

রান্নায় গ্যাস সংকট: রমজানে ৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে সিএনজি স্টেশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ১০
রান্নায় গ্যাস সংকট: রমজানে ৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে সিএনজি স্টেশন
ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র রমজান মাসে ইফতারের সময় ঘরবাড়িতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের সময়সীমা ৩ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ৬ ঘণ্টা করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আজ শুক্রবার এক চিঠির মাধ্যমে এই নতুন সময়সূচির কথা জানিয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, রমজান মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইফতারের সময় গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর আগে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত স্টেশনগুলো বন্ধ রাখা হতো। এখন থেকে সেই সময়সীমা হবে বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

জ্বালানি বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন সময়সূচি:

১ রমজান থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত: গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে চাপ বজায় রাখতে প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত (মোট ৬ ঘণ্টা) সিএনজি স্টেশনগুলো বন্ধ থাকবে।

১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ (ঈদ উপলক্ষে) : পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মহাসড়কে যাত্রীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এই সময়ে সিএনজি স্টেশনগুলো ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হবে।

২৬ মার্চ থেকে ঈদ-পরবর্তী সময়ে পুনরায় আগের সময়সূচি (সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা) অনুযায়ী স্টেশনগুলো বন্ধ থাকবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইফতার ও নামাজের সময় সাধারণ মানুষের গ্যাস ও বিদ্যুতের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে স্বল্পচাপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেই স্টেশনগুলোতে সাময়িকভাবে সরবরাহ কমিয়ে ঘরোয়া ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে রমজানে গণপরিবহনের চালকদের ওপর কিছুটা চাপ বাড়তে পারে। তবে ঈদের সময় স্টেশনগুলো সার্বক্ষণিক খোলা রাখার সিদ্ধান্তে সাধারণ যাত্রীরা স্বস্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বিষয়:

বিদ্যুৎসরকারসিএনজিরমজান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

তারেক রহমানকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানালেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

তারেক রহমানকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানালেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী

একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী

রান্নায় গ্যাস সংকট: রমজানে ৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে সিএনজি স্টেশন

রান্নায় গ্যাস সংকট: রমজানে ৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে সিএনজি স্টেশন

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য: ভূমিমন্ত্রী

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য: ভূমিমন্ত্রী