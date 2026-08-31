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বিপ্লব বড়ুয়াসহ পরিবারের চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিপ্লব বড়ুয়াসহ পরিবারের চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব বিপ্লব বড়ুয়া। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব বিপ্লব বড়ুয়াসহ পরিবারের চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. শাহজাহান কবির নিষেধাজ্ঞা জারির এই নির্দেশ দেন।

অন্য যাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তাঁরা হলেন—বিপ্লব বড়ুয়ার স্ত্রী সোমা বড়ুয়া, বিপ্লব বড়ুয়ার ভাই বিদ্যুৎ বড়ুয়া ও বিদ্যুৎ বড়ুয়ার স্ত্রী অগ্নি বড়ুয়া।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন বলে জানান দুদকের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।

এর আগে চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম।

দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, বিপ্লব বড়ুয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যাপক জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তাঁদের ব্যাংক হিসেবে অবৈধ লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্টরা যে কোনো সময় দেশত্যাগ করতে পারেন।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।

বিষয়:

বিচারকআদালতদুদকনিষেধাজ্ঞাপ্রধানমন্ত্রীআওয়ামী লীগ
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