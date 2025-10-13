Ajker Patrika
> জাতীয়

প্রতিমায় নানা অবয়ব ব্যবহার নতুন নয়, এবারও ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই: বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির যৌথ সংবাদ সম্মেলন হয়। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির যৌথ সংবাদ সম্মেলন হয়। ছবি: সংগৃহীত

অতীতের দুর্গাপূজার মতো এবারও পূজার প্রতিমায় নানা অবয়ব ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ। এতে কোনো উদ্দেশ্যও ছিল না বলে মনে করছে সংগঠনটি। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সংগঠনটির সভাপতি বাসুদেব ধর।

তিনি বলেন, ‘একটা বেদনাদায়ক অধ্যায় তুলে ধরতে চাই। এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব অত্যন্ত সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হলেও কোনো কোনো প্রতিমায় অবয়বে অশুভ শক্তির প্রকাশে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী বা অসচেতনতাকে কেন্দ্র করে সরকারের পদক্ষেপে কোনো কোনো জেলায় উদ্বেগ ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হবার পর মাননীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা গত ৫ অক্টোবর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অজুহাতে শিল্পী, পূজারী ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করার পর কিছু কিছু পদক্ষেপের কথা জানা যাচ্ছে।’

বাসুদেব ধর বলেন, ‘প্রতিমায় যে অবয়ব প্রকাশের কথা বলা হচ্ছে, তা নতুন বা হঠাৎ করে এ বছরই হয়েছে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। অতীতে অনেক প্রতিমায় তা শিল্পী বা অয়োজকরা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। এবার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। থানায় ডায়েরি দায়ের ও সরকারি তদন্তের কথা বলা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহোদয়ের বক্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই সনাতন ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে পূজোর আয়োজক ও প্রতিমা শিল্পীদের মাঝে এক ধরণের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে যেকোনো পূজা-পার্বনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।’

বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সরকার, সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি একযোগে দাঁড়িয়ে এক রাতের মধ্যেই সমস্যাটির সমাধান করি। একসঙ্গে কাজ করে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সংকট উত্তরণের এক নজির স্থাপিত হয়, পুজোর উৎসবে ভাটা পড়েনি। অথচ পুজো শেষ হওয়ার পর বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে, যা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত করতে পারে।’

এবার শারদীয় দুর্গোৎসবে ‘সারা দেশে ৭৯৩টি পূজামণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি লাগানো হয়েছে’ তথ্য দিয়ে সম্প্রতি এক বৈঠকে ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে’ বলে মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এই ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করাসহ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। উপদেষ্টার এই বক্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা–সমালোচনা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাসুদেব ধর বলেন, ‘বাংলাদেশের সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম এই উৎসব আয়োজনে সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থা অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের পাশে ছিল। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোরও সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি।’

দুর্গোৎসব শুরুর আগে অন্তত ১৪টি জেলায় প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছিল জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের কারণে কয়েকটি স্থানে দুর্বৃত্তরা ধরা পড়েছে। পুজোর পাঁচদিন দেশের কোথাও বড় মাত্রায় অঘটনের কোনো খবর আমরা পাইনি। পুজোর পরেও অদ্যাবধি সেরকম কোনো খবর আসেনি।’

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেও সাম্প্রদায়িক ঘটনা, ‘অস্বীকারের রাজনীতি’ অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গত ৫৪ বছর ধরে আমরা দেখে এসেছি, অস্বীকারের রাজনীতি। বাস্তবতা এড়িয়ে সমস্যা-সংকটের অবসান হবে না। পরিসংখ্যান অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই ৫৪ বছরে হিন্দু সংখ্যালঘু জনসংখ্যা প্রায় ১৮ থেকে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। আমরা বাস্তবতা অনুসন্ধানে সাংবাদিকদেরও সহযোগিতা চাই।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সহসভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রনাথ পোদ্দার, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সহসভাপতি গোপাল চন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ।

বিষয়:

পূজাদুর্গাপূজাপ্রতিমা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

প্রতিমায় নানা অবয়ব ব্যবহার নতুন নয়, এবারও ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই: বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ

প্রতিমায় নানা অবয়ব ব্যবহার নতুন নয়, এবারও ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই: বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ

জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে স্বাক্ষর করবেন যাঁরা

জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে স্বাক্ষর করবেন যাঁরা

এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

২০ হাজার টাকার বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ডিএসসিসির ছয়জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

২০ হাজার টাকার বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ডিএসসিসির ছয়জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা