জোটের নির্বাচনেও দলের প্রতীক— চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল জোটভুক্ত হলেও নির্বাচনে নিজ নিজ দলের প্রতীক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) মহাসচিব মোমিনুল আমিন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদনটি করেন বলে আবেদনকারীর আইনজীবী ব্যারিস্টার সাহেদুল আজম জানান।

তিনি বলেন, রিট আবেদনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও আইন সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে বিচারপতি ফাতেমা নজীবের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে রিট আবেদনটির শুনানি হতে পারে। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম রিটের পক্ষে শুনানি করবেন।

গত ৩ নভেম্বর নতুন বিধান যুক্ত করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ জারির আগে জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে শরিক দলের কোনো প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ ছিল।

রিট আবেদনে বলা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশের ৯ অনুচ্ছেদ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের (২৮, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদ) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না—এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। রুল হলে তা বিচারাধীন অবস্থায় অধ্যাদেশের ৯ অনুচ্ছেদের কার্যক্রম স্থগিত চাওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি নিবন্ধিত দল জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে জোটের শরিককে যেকোনো দলের প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দিতে নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে রিটে।

