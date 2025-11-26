১৪ দফা দাবি জানিয়ে ইসিতে স্মারকলিপি দিল বাম গণতান্ত্রিক জোট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ব্যয়সীমা বৃদ্ধি বাতিলসহ ১৪ দফা দাবি জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ বুধবার জোটভুক্ত ছয় দলের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল ইসির অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী নেওয়াজের হাতে এই স্মারকলিপি জমা দেয়।
এর আগে নির্বাচন ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ-সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ কিংবা জনগণের মতামত না নিয়েই জামানত বৃদ্ধি, নির্বাচনী ব্যয়সীমা বাড়ানো, ‘না’ ভোট সীমিতকরণসহ বিভিন্ন সংশোধনী আনা হয়েছে; যা সাধারণ মানুষের প্রার্থী হওয়ার অধিকারকে সীমিত করবে।
জোট মনে করছে, বর্তমান সংশোধনীগুলো ধনীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে সংসদকে ‘কোটিপতিদের ক্লাবে’ রূপান্তর করবে। পাশাপাশি ‘না’ ভোট সীমিত করা অযৌক্তিক ও ভোটারের অধিকারবিরোধী।
জোটের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—জামানত ও নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধিসহ আরপিওর অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল; সবার ভোট দেওয়া ও প্রার্থী হওয়ার সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ; জামানত ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ; কালোটাকা, পেশিশক্তি, সাম্প্রদায়িক ও প্রশাসনিক কারসাজিমুক্ত নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধান; নির্বাচনে পোস্টার, লিফলেট, প্রার্থীদের পরিচিতি সভাসহ নির্বাচনী ব্যয় কমিশনকে বহন; শুধু একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে নয়, সব আসনেই ‘না’ ভোটের বিধান যুক্তকরণ; আইসিটি আদালতে অভিযুক্ত হলেই প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা বাতিল করতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৬৬ কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদে নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ২১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৯ জন, ঢাকা বিভাগে ২৯ জন, খুলনা বিভাগে ২১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৩ জন, রংপুর বিভাগে ২৪ জন এবং সিলেট বিভাগে ১৪ জন নতুন ইউএনও নিয়োগ দিয়ে আজ বুধবার পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
আগে নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনও হিসেবে পদায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাদের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করত। কে কোন উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবেন, তা বিভাগীয় কমিশনার নির্ধারণ করে দিতেন।
এবার নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনও দায়িত্ব দিয়ে তাঁদের পদায়নকৃত উপজেলা নির্ধারণ করে দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ইউএনওদের তাঁদের নিজ অধিক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তাদের বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় ৩০ নভেম্বর থেকে তাদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত বলে গণ্য করা হবে।
বদলিকৃত কর্মকর্তাদের দপ্তর বা কর্মস্থল এরই মধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দপ্তরের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে যোগদানপত্র দাখিল করতে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রবাসীদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের অঞ্চলভিত্তিক সময়সীমার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ কথা জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
ইসির সিনিয়র সচিব বলেন, ‘১৮ নভেম্বর প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চালু হয়েছে। সে সময় বিশ্বকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য ৫ দিন করে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এখন থেকে সেই অঞ্চলভিত্তিক সীমাবদ্ধতা এবং পাঁচ দিনের সময়সীমা তুলে নেওয়া হচ্ছে। আজ বুধবার রাত ১২টার পর প্রবাসীরা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে, যেকোনো সময় নিবন্ধন করতে পারবেন। ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সারা বিশ্বের প্রবাসীরা নিবন্ধন করতে পারবেন।’
আখতার আহমেদ আরও বলেন, ‘নিবন্ধন উন্মুক্ত করার ফলে কিছু কারিগরি ত্রুটি বা হিকআপ হতে পারে। যেমন, কিছু জায়গায় ওটিপি পৌঁছায়নি—এমন সমস্যা আমরা পেয়েছি। যেসব ত্রুটি পাওয়া যাবে, সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। আমাদের টেকনিক্যাল সহকর্মীরা আশ্বস্ত করেছেন যে যেসব সমস্যা আসবে, তা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাধান করা হবে।’
মক ভোটিংয়ের বিষয়ে সচিব বলেন, ‘আগামী শনিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মক ভোটিং আয়োজন করা হবে। শেরে বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আমরা এই মক ভোটিং (রিহার্সাল) পরিচালনা করব। যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, তাই পুরো প্রক্রিয়া আরও দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে আমরা আগেই অভিজ্ঞতা ঝালাই করে নিতে চাই।’
এই মক ভোটিংয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো লাগবে কি না, কোথাও সমন্বয় প্রয়োজন কি না, ভোটকক্ষ ও জনবল বাড়বে কিনা এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
ইসির সিনিয়র সচিব আরও বলেন, ‘গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হওয়ার অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। আভাস পাওয়ার পর থেকেই আমরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি। কাগজে-কলমে ও মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতিও আগেই শুরু করা হয়েছে। আমরা অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়ে কাজ এগিয়ে রাখছি।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের করা অনুরোধ যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারত। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ তথ্য জানান।
রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ছাত্র আন্দোলনকারীদের হত্যাকাণ্ডে ভূমিকার জন্য প্রথমে গত বছর ডিসেম্বর মাসে এবং মৃত্যুদণ্ডের পর চলতি মাসে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের যে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে, তা ভারতের বিদ্যমান বিচারিক ও আইনিপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একক ব্যাংক লকারে মিলেছে একটি খালি পাটের ব্যাগ। তবে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যৌথ দুই লকারে রয়েছে সোনার তৈরি নৌকা, হরিণ ও অলংকার মিলিয়ে ৮৩২ ভরি সোনা। তিনটি লকার পরীক্ষা করে আজ বুধবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সোনা পাওয়ার কথা গণমাধ্যমকে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদক মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, কমিশনের অনুমোদনক্রমে দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা তিনটি লকার পুনঃযাচাই করতে আদালতের কাছে লকারগুলো খোলার আবেদন করেন। আদালত সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে লকার খোলার অনুমতি দেন।
পরে গতকাল (মঙ্গলবার) দুদকের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের একটি টিম লকার পরীক্ষা করতে যান। এ দলে ছিলেন—একজন বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দুদকের অনুসন্ধানের তদারককারী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বুলিয়ন শাখা কর্তৃক মনোনীত একজন স্বর্ণ বিশেষজ্ঞ, এনবিআরের কর গোয়েন্দা ও সিআইসি কর্তৃক মনোনীত দুই জন কর্মকর্তাসহ এবং সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যাংক কর্মকর্তা। তাদের উপস্থিতিতে তিনটি লকার খোলা হয়।
দুদক জানায়, শেখ হাসিনার নামে পূবালী ব্যাংক পিএলসির মতিঝিল কর্পোরেট শাখায় একটি (লকার নম্বর–১২৮), শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের যৌথ নামে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির প্রিন্সিপাল শাখায় একটি (লকার নম্বর ৭৫১) এবং ব্যাংকটির একই শাখায় শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানার যৌথ নামে অপর একটি লকার (লকার নম্বর ৭৫৩) খোলা হয়। লকারগুলোতে পাওয়া মালামাল এর ইনভেন্টরি প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপকের জিম্মায় প্রদান করা হয়।
দুদক জানায়, শেখ হাসিনার নিজ নামে থাকা পূবালী ব্যাংক পিএলসির মতিঝিল কর্পোরেট শাখার লকারটিতে একটি খালি পাটের ব্যাগ পাওয়া গেছে। এছাড়া অগ্রণী ব্যাংক প্রিন্সিপাল শাখায় শেখ হাসিনা ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের যৌথ নামে থাকা লকারটিতে আনুমানিক ৪৯২৩.৬০ গ্রাম বা ৪২২ দশমিক ২৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং একই শাখার শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানার নামে থাকা যৌথ লকারে আনুমানিক ৪৭৮৩.৫৬ গ্রাম বা ৪১০ দশমিক ২৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যায়। যা সবমিলিয়ে ৮৩২ ভরি সোনা।
দুদকের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, দুটি লকারে রক্ষিত স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে বিভিন্ন চিরকুট ও বর্ণনা অনুযায়ী স্বর্ণালংকারসমূহ অভিযোগসংশ্লিষ্ট শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা সিদ্দিকী, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, সজীব ওয়াজেদ জয় ও রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববির নামে রয়েছে। প্রতিটি গয়নায় আলাদা আলাদা চিরকুট ব্যবহার করা হয়েছে।
যৌথ লকারে থাকা স্বর্ণালংকারের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত স্বর্ণ কতটুকু জানতে চাইলে দুদক মহাপরিচালক বলেন, ‘দুদক যেসব স্বর্ণালঙ্কার পেয়েছে তার প্রতিটিতে আলাদা নামে চিরকুট রয়েছে। এটা জানা সময়সাপেক্ষ। কর্মকর্তারা যাচাই-বাছাই করে দেখবেন, সেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিজ নামে, তাঁর ছেলে-মেয়ে এবং বোন ও বোনের ছেলের নামে কতটুকু স্বর্ণ রয়েছে।’
প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদকে দাখিলকৃত সম্পদ বিতরণীতে এসব লকারের কথা উল্লেখ করেন। দুদক সম্প্রতি তাঁর অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুনঃযাচাইয়ের অংশ হিসেবে কমিশনের অনুমোদনক্রমে গত ১৪ সেপ্টেম্বর মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে দুদকের অনুসন্ধানীকারী কর্মকর্তা লকার খোলার আবেদন করেন।
