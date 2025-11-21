Ajker Patrika
সেনাপ্রধানকে ‘সেনাবাহিনী পদক’ দিলেন প্রধান উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাবাহিনী প্রধানকে ‘সেনাবাহিনী পদক’ দেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: ফেসবুক
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে ‘সেনাবাহিনী পদক’ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

এ দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার ঢাকা সেনানিবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান এই পদক দেন প্রধান উপদেষ্টা।

এর আগে অনুষ্ঠানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

