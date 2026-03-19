দেশের আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি, ঈদুল ফিতর শনিবার

দেশের আকাশে আজ শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হবে শনিবার।
এর আগে ঈদুল ফিতরের তারিখ নির্ধারণের লক্ষ্যে সন্ধ্যা ছয়টায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি বৈঠকে বসে। সেই বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানানো হয়।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ এক বিশেষ বার্তায় তিনি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি আরও জোরদার হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।১৯ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামীকাল শুক্রবার (২০ মার্চ) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন বলে বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তথ্যটি সঠিক নয় বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা প্রেস উইং।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সড়কপথে গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও যাত্রী হয়রানি রোধে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান জোরদার করা হয়েছে। অভিযানে একাধিক পরিবহন ও কাউন্টারকে জরিমানা করা হয়েছে এবং আদায়কৃত অতিরিক্ত ভাড়া যাত্রীদের ফেরত দেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সদরঘাটে দুই লঞ্চের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন এবং দায়ীদের চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে