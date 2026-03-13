Ajker Patrika
জাতীয়

মাদকের বিষয় নিয়ে থানায় কোনো সুপারিশ চলবে না: প্রতিমন্ত্রী রাজিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ২২: ৫১
ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দেন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদকের সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করা হলে তদবির নিয়ে থানায় না যাওয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সেতু বিভাগের প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। তিনি বলেন, ‘মাদকের ব্যাপারে কাউকে থানায় নিয়ে গেলে সে যত বড় ব্যক্তির সন্তানই হোক না কেন, কেউ যেন থানায় সুপারিশ না করেন। কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।’

আজ শুক্রবার বরিশালের সরকারি পাতারহাট আর সি কলেজ মাঠে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান বলেছেন, ‘নির্বাচনের আগে যত উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সব বাস্তবায়ন করব। আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছেন বলেই আজ আমি প্রতিমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছি। যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি জনগণকে সেগুলো এই পাঁচ বছর মেয়াদেই বাস্তবায়ন করব।’

মাদক সেবন ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যত দিন পর্যন্ত মাদক নির্মূল না হবে তত দিন পর্যন্ত অভিযান চলবে।

নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান বলেন, ‘মাদকের ব্যাপারে কাউকে থানায় নিয়ে গেলে সে যত বড় ব্যক্তির সন্তানই হোক না কেন, কেউ যেন থানায় সুপারিশ না করেন। কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, সাবধান!’

প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান বলেন, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার লাইফলাইন হচ্ছে স্টিমারঘাট থেকে পাতারহাটের খাল। কিন্তু সেই খাল দখল করে অনেকেই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ স্থাপনা নির্মাণ করছেন। যাঁরা অবৈধভাবে খাল দখল করেছেন তাঁদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আপনাদের ওই জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, আপনি যত ক্ষমতাশালী হোন না কেন, দখলকৃত জায়গা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।’

ইফতার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক গিয়াস উদ্দিন দীপেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলামাদকনৌপরিবহন মন্ত্রণালয়বরিশালপ্রতিমন্ত্রী
