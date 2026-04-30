সৌদিতে আরও এক হজযাত্রীর মৃত্যু

শামসুল আলম (৬৩) নামে আরও এক হজযাত্রী মারা গেছেন। গত ২৮ এপ্রিল সৌদি আরবের স্থানীয় সময় রাত ৮টায় তিনি মারা যান। এ নিয়ে গতকাল বুধবার পর্যন্ত সাতজন বাংলাদেশি হজযাত্রী মারা গেলেন।
শামসুল আলম রংপুর জেলার কোতোয়ালি মেট্রো থানার ভোগিবালাপাডার বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম আজিজুল ইসলাম ও মাতার নাম শামসুন নাহার। সরকারি মাধ্যমে হজ পালনের জন্য সৌদি আরব গিয়েছিলেন তিনি।
ধর্ম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৮ এপ্রিল শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা নিয়ে বাংলাদেশ হজ অফিস মেডিকেল সেন্টারে আসেন শামসুল আলম। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে স্থানীয় মালিক ফাহাদ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।
বুধবার ফজর নামাজের পর মদিনার জান্নাত-আল বাকীতে শামসুল আলমকে সমাহিত করা হয়েছে।
