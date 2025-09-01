সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত, এবার কমবে ভোটকক্ষের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, এবার ভোটকক্ষের সংখ্যা কমবে। আজ সোমবার ইসির উপসচিব মো. মাহবুব আলম শাহ স্বাক্ষরিত সংশোধিত নীতিমালা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ইসি কর্মকর্তারা জানান, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪২ হাজার ২৪টি ভোটকেন্দ্রের ২ লাখ ৬০ হাজার ৮৫৬টি ভোটকক্ষ ছিল।
সংশোধিত নীতিমালায় বলা হয়েছে, আগের নিয়ম অনুযায়ী, ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র এবং ৫০০ জন পুরুষ ও ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণের বিধান ছিল। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, সাধারণভাবে ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র আগের মতো বহাল থাকবে। তবে ৫০০-এর পরিবর্তে ৬০০ জন পুরুষ ও ৪০০-এর পরিবর্তে ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এ নিয়ে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বুথের সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করার মাধ্যমে কমিশন ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে। আগে পুরুষদের জন্য একটি বুথে ভোটার সংখ্যা ছিল ৫০০ এবং নারীদের জন্য ৪০০। এখন তা যথাক্রমে ৬০০ ও ৫০০ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪৯ হাজার বুথ কমানো সম্ভব হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রায় দেড় লাখ নির্বাচন কর্মকর্তার প্রয়োজনও কমছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, এবার ভোটকক্ষের সংখ্যা কমবে। আজ সোমবার ইসির উপসচিব মো. মাহবুব আলম শাহ স্বাক্ষরিত সংশোধিত নীতিমালা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ইসি কর্মকর্তারা জানান, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪২ হাজার ২৪টি ভোটকেন্দ্রের ২ লাখ ৬০ হাজার ৮৫৬টি ভোটকক্ষ ছিল।
সংশোধিত নীতিমালায় বলা হয়েছে, আগের নিয়ম অনুযায়ী, ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র এবং ৫০০ জন পুরুষ ও ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণের বিধান ছিল। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, সাধারণভাবে ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র আগের মতো বহাল থাকবে। তবে ৫০০-এর পরিবর্তে ৬০০ জন পুরুষ ও ৪০০-এর পরিবর্তে ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এ নিয়ে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বুথের সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করার মাধ্যমে কমিশন ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে। আগে পুরুষদের জন্য একটি বুথে ভোটার সংখ্যা ছিল ৫০০ এবং নারীদের জন্য ৪০০। এখন তা যথাক্রমে ৬০০ ও ৫০০ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪৯ হাজার বুথ কমানো সম্ভব হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রায় দেড় লাখ নির্বাচন কর্মকর্তার প্রয়োজনও কমছে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার শেখ রাজীবুল হাসানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২৪ মিনিট আগে
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দেশের একমাত্র সরকারি মালিকানাধীন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন নুরুল হাই। আজ সোমবার স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টিএনজেডসহ তিন গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলকে অনুরোধ করেছে সরকার। এরই মধ্যে রেড নোটিশ জারি সংক্রান্ত চিঠিটি ইন্টারপোল সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাকে ভিত্তি করে সরকার এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল হয়েছে। এ সময় দুজন কর্মকর্তাকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। বদলির অংশ হিসেবে বগুড়ার এরিয়া কমান্ডার ও জিওসি মেজর জেনারেল আসাদুল হককে নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সাভারের এরিয়া...২ ঘণ্টা আগে