Ajker Patrika
> জাতীয়

সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত, এবার কমবে ভোটকক্ষের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, এবার ভোটকক্ষের সংখ্যা কমবে। আজ সোমবার ইসির উপসচিব মো. মাহবুব আলম শাহ স্বাক্ষরিত সংশোধিত নীতিমালা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ইসি কর্মকর্তারা জানান, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪২ হাজার ২৪টি ভোটকেন্দ্রের ২ লাখ ৬০ হাজার ৮৫৬টি ভোটকক্ষ ছিল।

সংশোধিত নীতিমালায় বলা হয়েছে, আগের নিয়ম অনুযায়ী, ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র এবং ৫০০ জন পুরুষ ও ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণের বিধান ছিল। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, সাধারণভাবে ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র আগের মতো বহাল থাকবে। তবে ৫০০-এর পরিবর্তে ৬০০ জন পুরুষ ও ৪০০-এর পরিবর্তে ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এ নিয়ে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বুথের সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করার মাধ্যমে কমিশন ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে। আগে পুরুষদের জন্য একটি বুথে ভোটার সংখ্যা ছিল ৫০০ এবং নারীদের জন্য ৪০০। এখন তা যথাক্রমে ৬০০ ও ৫০০ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪৯ হাজার বুথ কমানো সম্ভব হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রায় দেড় লাখ নির্বাচন কর্মকর্তার প্রয়োজনও কমছে।

বিষয়:

ইসিনির্বাচনভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত, এবার কমবে ভোটকক্ষের সংখ্যা

সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত, এবার কমবে ভোটকক্ষের সংখ্যা

অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার রাজীবুল হাসান বরখাস্ত

অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার রাজীবুল হাসান বরখাস্ত

স্টার্টআপ বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই

স্টার্টআপ বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই

টিএনজেডসহ তিন গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলকে সরকারের অনুরোধ

টিএনজেডসহ তিন গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলকে সরকারের অনুরোধ