সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমছে না

আপত্তির মুখে সরকারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণে কেনা গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অর্ধেকে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার।
অর্থ বিভাগ আজ বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে এক চিঠিতে বলেছে, ৯ জুলাই দুটি পত্রের বিষয়ে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
অর্থ বিভাগ ৯ জুলাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে দুটি চিঠি দেয়। একটি চিঠিতে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে যেসব সরকারি কর্মকর্তা গাড়ি কিনেছেন তাঁদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ভাতা ৫০ হাজার থেকে কমিয়ে ২৫ হাজার টাকায় নামিয়ে আনার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলা হয়।
আরেক চিঠিতে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রেষণে দেশ-বিদেশে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির সুযোগ না দিয়ে শিক্ষা ছুটি দেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছিল। দুটি বিষয়েই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা থাকার কথা চিঠিতে জানানো হয়েছিল।
সরকারের উপসচিব থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা গাড়ি কিনতে ৩০ লাখ টাকা সুদমুক্ত ঋণ পেতেন। ৯ জুলাই অর্থ বিভাগ এই সুবিধা আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে পরিপত্র জারি করেছে।
অর্থ বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অর্ধেকে নামিয়ে আনার পদক্ষেপ শুরুর পর কর্মকর্তারা আপত্তি তোলেন। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করে তাঁরা তাঁদের আপত্তির কথা জানান। উপসচিব থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের কর্মকর্তারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পান।
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