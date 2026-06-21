Ajker Patrika
জাতীয়

জামায়াত এমপির ‘শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান’ দাবি, স্পিকার বললেন—এক্সপাঞ্জ করা হবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জামায়াত এমপির ‘শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান’ দাবি, স্পিকার বললেন—এক্সপাঞ্জ করা হবে
স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও সংসদ সদস্য (এমপি) আবদুল মুনতাকিম। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদে নিজেকে ‘শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান’ দাবি করে দেওয়া জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য (এমপি) আবদুল মুনতাকিমের বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ করা (বাদ দেওয়া) হবে বলে জানিয়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। আজ রোববার একজন সংসদ সদস্যের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা জানান তিনি। স্পিকার জানান, সংসদ সদস্যের ওই বক্তব্যটি ‘অনিচ্ছাকৃত ভুল’ ছিল বলে তাঁকে জানিয়েছেন।

গত ১৪ জুন সংসদে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে নীলফামারী-৪ আসনের সদস্য আবদুল মুনতাকিম বলেছিলেন, তাঁর বাবা, দাদা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা–সমালোচনা তৈরি হয়। কারণ, নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী ওই সংসদ সদস্যের জন্ম মুক্তিযুদ্ধের ১০ বছর পর ১৯৮১ সালে।

আজ সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন কিশোরগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. জালাল উদ্দীন। বিএনপির এই সংসদ সদস্য বলেন, গত ১৪ জুন নীলফামারী-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল মুনতাকিম বাজেটের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে নিজেকে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দাবি করেছেন। এটা অসত্য। তাঁর পিতা এখনো জীবিত আছেন। তিনি ওই সংসদ সদস্যের এই বক্তব্য সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান।

জবাবে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, সংসদে বক্তব্য দেওয়ার পর ওই সংসদ সদস্য (আবদুল মুনতাকিম) তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বলেছেন, এটি ভুলক্রমে তাঁর মুখ থেকে এটা বেরিয়ে গেছে, তাঁর বাবা এখনো জীবিত আছেন। ওই সংসদ সদস্য নিজেও নিজের বক্তব্যের জন্য ভুল স্বীকার করেছেন। এটা স্লিপ অব টাং বা অনিচ্ছাকৃত একটি ভুল, যা সংসদের কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ করা হবে।

বিষয়:

জামায়াতএমপিমুক্তিযোদ্ধাস্পিকারজাতীয় সংসদ
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