স্বর্ণ পাচারের চেষ্টায় কেবিন ক্রু রুদাবা সুলতানা সাময়িক বরখাস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বর্ণ পাচারের সময় ধরা পড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিনিয়র কেবিন ক্রু রুদাবা সুলতানাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে বিজি-৩৪০ ফ্লাইটে ঢাকায় অবতরণের পর গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমের সময় তাঁর সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। এ সময় তিনি পোশাকের ভেতরে থাকা লুকানো টিস্যু পেপার ফেলে, তা পা দিয়ে স্ক্যানিং মেশিনের নিচে লুকানোর চেষ্টা করেন। টিস্যু পেপারের ভেতর থেকে ২৪ ক্যারেটের ২৩০ গ্রাম স্বর্ণের দুটি চেইন উদ্ধার করা হয়, যা অবৈধ পণ্য হিসেবে জব্দ করা হয়।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এমডি ও সিইও মো. সাফিকুর রহমান স্বাক্ষরিত গত ১২ আগস্টের বরখাস্তের আদেশে বলা হয়েছে, রুদাবার এমন কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। এটি বাংলাদেশ বিমান করপোরেশন কর্মচারী (চাকরি) প্রবিধানমালা ১৯৭৯-এর ৫৫ ধারার পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন এবং বিমানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, বিমানের ফ্লাইট পার্সার বিভাগে রুদাবা সুলতানা প্রভাবশালী কর্মী। তিনি কেবিন ক্রু ইউনিয়নের সভাপতি আবিরের বোন। সেই প্রভাব কাজে লাগিয়ে তিনি সেদিন ধরা পড়ার পরও বের হওয়ার চেষ্টা করেন। তাকে রক্ষার জন্য প্রভাবশালীরা চেষ্টাও করে আসছিলেন।

