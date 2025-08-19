Ajker Patrika
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৩৮
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগ

অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না। ২ আগস্ট চিফ প্রসিকিউটর বরাবর পদত্যাগপত্র দেন তিনি। আজ মঙ্গলবার প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান।

পদত্যাগপত্রে বান্না বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে জন্ডিস ও লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় যোগদান করতে পারছেন না। চিকিৎসার জন্য আরও সময় লাগবে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রসিকিউটর পদ থেকে পদত্যাগপূর্বক অব্যাহতি প্রার্থনা করেন তিনি।

প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না চিফ প্রসিকিউটর বরাবর পদত্যাগপূর্বক অব্যাহতির আবেদন করেছেন। চিফ প্রসিকিউটর তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। নিয়োগের কয়েক দিন পরই তাঁর এই জটিল রোগ ধরা পড়ে। এর পর থেকেই তিনি ছুটিতে ছিলেন।

বিষয়:

পদত্যাগআদালতআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
