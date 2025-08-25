খুলনাসহ দেশের ৬ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) পেয়েছে বাংলাদেশের ছয়টি জেলা। পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, মেহেরপুর, নেত্রকোনা ও খুলনা জেলায় ডিসি নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক এবং পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে।
মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রামের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে মেহেরপুরের, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোনার এবং কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে।
নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) পেয়েছে বাংলাদেশের ছয়টি জেলা। পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, মেহেরপুর, নেত্রকোনা ও খুলনা জেলায় ডিসি নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক এবং পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে।
মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রামের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে মেহেরপুরের, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোনার এবং কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে।
প্রথিতযশা সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন তাঁর ছেলে ঋত সরকার ও মেয়ে অদিতি সরকার। আজ সোমবার রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে পারিবারিক আয়োজনে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান চলে বেলা দেড়টা পর্যন্ত।৪৩ মিনিট আগে
আগামী নির্বাচনে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সারাদেশে জেলা-উপজেলায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর চলমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই আন্দোলনে শহীদ মারুফ হোসেনের বাবা মো. ইদ্রিস একজন ফুচকা ও চটপটি বিক্রেতা। গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিল বাবাকে সাহায্য করতে। আন্দোলনে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় মারুফ। ছেলের যেদিন গুলিবিদ্ধ হয় সেই দিনের বর্ণনা দিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দিয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা কালোটাকা ব্যবহার করবেন তাদের প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মোমেন। আজ সোমবার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ আহ্বান জানান।১ ঘণ্টা আগে