আইন মন্ত্রণালয়ের দুই সচিবকে আদালত অবমাননার নোটিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের অবকাঠামো ও কার্যধারা সংক্রান্ত নথিপত্র স্থানান্তরের পদক্ষেপ না নিতে আইন মন্ত্রণালয়ের দুই সচিবকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাদ্দাম হোসেন, আব্দুল্লাহ সাদিক, মোহাম্মদ মিজানুল হক ও আমিনুল ইসলাম শাকিলের পক্ষে আজ মঙ্গলবার মোহাম্মদ শিশির মনির এই নোটিশ পাঠান।

আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের সচিব ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লাকে পাঠানো নোটিশে বলা হয়— এর ব্যত্যয় হলে তাঁদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আদালত অবমাননার আবেদন করা হবে।

নোটিশের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির সাংবাদিকদের বলেন, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দুই সচিব নোটিশের কী জবাব দেন এর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য পৃথক সচিবালয় অনিবার্য। হাইকোর্ট রায় দিয়ে বলেছিলেন তিন মাসের মধ্যে পৃথক সচিবালয় করতে। সেই রায়ের আলোকে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, তবে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগীয় সচিবালয় এখান থেকে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি আদালত অবমাননা।

