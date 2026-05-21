ট্রাকচালক হোসেন হত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি পেছাল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ২৫ জুন দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ-৪০-এর (বিশেষ দায়রা আদালত) বিচারক রবিউল ইসলাম এই তারিখ ধার্য করেন। উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলননের সময় রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ট্রাকচালক মো. হোসেন নিহত হওয়ার ঘটনায় এই হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল।
আজ অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু এই মামলার জামিনপ্রাপ্ত আসামি বদিউল আলম অন্য মামলায় কারাগারে থাকায় মামলার শুনানি পিছিয়েছে। মামলার আরেক আসামি সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আজ এই মামলার আসামি সাবেক আইসিটি মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক এমপি সাদেক খানসহ কারাগারে থাকা চারজনকে আদালতে হাজির করা হয়। শেখ হাসিনাসহ ২০ জন এই মামলায় পলাতক রয়েছেন এবং বাকি মামলার ১০ আসামি জামিনে আছেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যান এলাকায় গুলিতে নিহত হন মো. হোসেন। তিনি পেশায় ট্রাকচালক ছিলেন। সেদিন তিনি গাবতলীতে ট্রাক রেখে বাসায় ফিরছিলেন। চাঁদ উদ্যান এলাকায় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান।
এই ঘটনায় ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট নিহত মো. হোসেনের মা রীনা বেগম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।
পরে ২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার এসআই আকরামুজ্জামান আদালতে শেখ হাসিনাসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি এই মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২০ পলাতক আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। শেখ হাসিনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান, আসিফ আহম্মেদ, তারেকুজ্জামান রাজিব, শেখ বজলুর রহমান ও নুর মোহাম্মদ সেন্টু পলাতক রয়েছেন।
এদিকে আজ প্রিজন ভ্যান থেকে নামানোর সময় পলক তাঁর আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখিকে উদ্দেশ করে বলেন, প্রিজন ভ্যানে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তিনি। চিকিৎসাসেবা পেতে বিষয়টি আদালতের নজরে আনতে আইনজীবীকে আবেদন করার কথা বলেন তিনি। তাঁর আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আহত হওয়ার ঘটনা আজকের নয়। কয়েক দিন আগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নেওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে।
সুপ্রিম কোর্টের জন্য পৃথক স্বাধীন সচিবালয় করার নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানির জন্য আগামী ৯ জুন দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব শুনানির জন্য এ দিন ধার্য করে দেন। ওই দিন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এ শুনানি হবে।২২ মিনিট আগে
দেশের প্রয়োজনে মাঠে দায়িত্ব পালন শেষে সেনাসদস্যরা ধীরে ধীরে ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ক্রান্তিকালে সেনাবাহিনী দেশের প্রয়োজনেই মাঠে দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ায় সেনাসদস্যরা পর্যায়ক্রমে ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছেন।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে এর জন্য নতুন ক্রয়যোগ্য খসড়া বইয়ের তালিকায় গুম বিষয়ক বই সংযোজন করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই সংযোজনীসহ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা চূড়ান্ত করার জন্য তা মূল কমিটিতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পাইকারি বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পাশাপাশি খুচরা বিদ্যুতের দাম বাড়াতে বিতরণ কোম্পানিগুলোর ‘আবদার’ প্রত্যাখ্যান করে দাম কমানোর উপায় বের করতে নতুন শুনানি আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন ভোক্তা প্রতিনিধিরা।২ ঘণ্টা আগে