সরকারি সফরে চীন গেলেন সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৪৬
সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার–উজ–জামান। ছবি: সংগৃহীত
সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার–উজ–জামান। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি সফরে চীনে গেলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আজ বৃহস্পতিবার চীনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি ৷

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড পেইজে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সফরকালে সেনাপ্রধান চীনের সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় করবেন।

সফর শেষে সেনাপ্রধান আগামী ২৭ আগস্ট দেশে ফিরবেন।

বিষয়:

চীনসেনাপ্রধানসেনাবাহিনীওয়াকার-উজ-জামান
