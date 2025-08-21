সরকারি সফরে চীন গেলেন সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সরকারি সফরে চীনে গেলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আজ বৃহস্পতিবার চীনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি ৷
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড পেইজে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সফরকালে সেনাপ্রধান চীনের সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় করবেন।
সফর শেষে সেনাপ্রধান আগামী ২৭ আগস্ট দেশে ফিরবেন।
