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জাতীয়

নেপালকে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিল বাংলাদেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ১৩
নেপালকে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিল বাংলাদেশ

নেপালে আকস্মিক ও ভয়াবহ বন্যা এবং ভূমিধসে বিপর্যস্ত দেশটির সহায়তায় ১০ লাখ মার্কিন ডলার সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ। দেশটির চলমান ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে এই অনুদান দেওয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারির ​​কাছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহর উদ্দেশে লেখা একটি চিঠি হস্তান্তর করেন এবং এই সহায়তার বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন।

এর আগে, গত মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) হুমায়ুন কবির ঢাকার নেপাল দূতাবাসে খোলা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন। সম্প্রতি নেপালের এই ভয়াবহ ট্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ একটি শোকপ্রস্তাব নেয়।

বিষয়:

ত্রাণ তহবিলঅনুদাননেপালভূমিধসঅর্থনীতির খবরপ্রধানমন্ত্রীত্রাণপ্রতিমন্ত্রী
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