Ajker Patrika
জাতীয়

নির্বাচনে কোন বাহিনীর কতজন দায়িত্ব পালন করবেন জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
নির্বাচনে কোন বাহিনীর কতজন দায়িত্ব পালন করবেন জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ব‌লেন, রাজ‌নৈ‌তিক দলগু‌লো ভোট টানার জন‌্য নানা কথা ব‌লে। প্রশাসন নির‌পেক্ষভা‌বে কাজ কর‌ছে। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন থাকবে। সে ক্ষেত্রে ১ লাখ সেনাবাহিনী, দেড় লাখ পুলিশ, ৫ হাজার নেভি, ৩৭ হাজার বিজিবি, ১০ হাজার র‌্যাব, ৫ হাজার কোস্ট গার্ড এবং ৬ লাখ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বরিশালে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তি‌নি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং উৎসবমুখর করতে সবাই প্রস্তুত আছেন। সে লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তুতি ভালো। বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটরিয়ামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির সভাপতিত্বে প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।’

এক প্রশ্নের জবা‌বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব‌লেন, বিভাগীয় কমিশনার হেলিকপ্টার চাইলেও দুর্ঘটনার সমস্যা সমাধানে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবে না। নদীবেষ্টিত এলাকা হওয়ায় এই অঞ্চ‌লে কোস্ট গার্ড এবং নেভির সংখ‌্যা বা‌ড়ি‌য়ে দেওয়া হ‌য়ে‌ছে।

বিষয়:

শিল্পকলা একাডেমিবরিশাল বিভাগনির্বাচনবরিশালজেলার খবরউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

বান্দরবানে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাবিবুর নিহতের তিন বছর, সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা

‘আমাকে বিয়ে করো’, এপস্টেইনকে বলেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রুর স্ত্রী, টাকাও ধার চেয়েছিলেন

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

সম্পর্কিত

প্লট পেতে শেখ হাসিনাকে বারবার ফোন দিতেন টিউলিপ: আদালত

প্লট পেতে শেখ হাসিনাকে বারবার ফোন দিতেন টিউলিপ: আদালত

নির্বাচনে কোন বাহিনীর কতজন দায়িত্ব পালন করবেন জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নির্বাচনে কোন বাহিনীর কতজন দায়িত্ব পালন করবেন জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাবেক প্রধান বিচারপতি রাজউক চেয়ারম্যানসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সাবেক প্রধান বিচারপতি রাজউক চেয়ারম্যানসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

৫ আগস্ট পরবর্তী ৯১.৭% সহিংসতায় বিএনপি জড়িত, ২০.৭% আওয়ামী লীগ: টিআইবি

৫ আগস্ট পরবর্তী ৯১.৭% সহিংসতায় বিএনপি জড়িত, ২০.৭% আওয়ামী লীগ: টিআইবি