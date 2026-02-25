পুলিশ সদর দপ্তরে বিদায়ী ও নবনিযুক্ত আইজিপিকে সংবর্ধনা

Ajker Patrika
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদায়ী আইজিপি বাহারুল আলম ও নবনিযুক্ত আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকির। ছবি: সংগৃহীত

বিদায়ী আইজিপি বাহারুল আলম ও নবনিযুক্ত আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকিরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব প্রাইডে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত আইজিপিসহ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রধান এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদায়ী আইজিপির বর্ণিল কর্মজীবনের নানা দিক সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করেন। তাঁরা বাহারুল আলমের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করেন।

নবনিযুক্ত আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকিরকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে পেশাদার কর্মকর্তা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুলিশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হবে।

বাহারুল আলম বিপিএম তাঁর কর্মকালে ঐকান্তিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। নবনিযুক্ত আইজিপিকে একজন দক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করে বাহারুল আলম বলেন, নবনিযুক্ত আইজিপি বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবেন।

এ সময় নবনিযুক্ত আইজিপি আলী হোসেন ফকির দায়িত্ব পালনকালে সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, ‘আমরা দেশের উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট থাকব।’

নিয়োগপুলিশসংবর্ধনাবাংলাদেশ পুলিশআইজিপিপ্রজ্ঞাপন
