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আহসান উল্লাহ হত্যা মামলায় আপিল বিভাগে শুনানি শেষ, রায় যেকোনো দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আহসান উল্লাহ হত্যা মামলায় আপিল বিভাগে শুনানি শেষ, রায় যেকোনো দিন
আহসান উল্লাহ মাস্টার। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় আপিল শুনানি আজ সোমবার শেষ হয়েছে। যেকোনো দিন আপিলের রায় দেবেন আপিল বিভাগ।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ আজ শুনানি শেষে রায় ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন।

২০০৪ সালের ৭ মে গাজীপুরের নোয়াগাঁও এম এ মজিদ মিয়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সমাবেশে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় আহসান উল্লাহ মাস্টারকে। ওই ঘটনায় করা মামলায় ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল রায় দেন। রায়ে বিএনপি নেতা নূরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

বিচারিক আদালতের রায়ের পর ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) পাঠানো হয় হাইকোর্টে। জেল আপিল ও আপিল করেন আসামিরা। শুনানি শেষে ২০১৬ সালের ১৫ জুন হাইকোর্ট রায় দেন। রায়ে ছয়জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় সাতজনকে। বিচার চলাকালে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দুই আসামি কারাগারে মারা যাওয়ায় তাঁদের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে গণ্য করা হয়।

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হলে আপিল করেন আসামিরা। আপিল বিভাগে আসামিপক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও শিশির মনির। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ভুঞা।

বিষয়:

হত্যামামলাহাইকোর্টআওয়ামী লীগ
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