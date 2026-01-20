এক মাসে ক্রোক ও অবরুদ্ধ ২৪০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত এক মাসে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত স্থাবর ও অস্থাবর দুই ধরনের সম্পদই ক্রোক ও অবরুদ্ধের আদেশ দেন। আজ মঙ্গলবার দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আক্তার হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দুদকের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত এক মাসে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
দুদক সূত্র জানায়, গত বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদালতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ১ হাজার ৮৪৬ কোটি ৮২ লাখ ১৭ হাজার ৯৬৩ টাকার সম্পদ ক্রোক করে। একই সময়ে আরও ৫৫০ কোটি ৭০ লাখ ৪ হাজার ৫০ টাকার সম্পদ অবরুদ্ধ করা হয়।
ক্রোক করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে ২ হাজার ১৬২ একর জমি, সাতটি ভবন, ৯টি ফ্ল্যাট, পাঁচটি প্লট, তিনটি বাড়ি, দুটি দোকান ও একটি মার্কেট। অন্যদিকে অবরুদ্ধ সম্পদের তালিকায় রয়েছে ৪১৭টি ব্যাংক হিসাবে জমা ১৩২ কোটি ৮৬ লাখ টাকা, ৫৯টি কোম্পানির শেয়ার, যার মূল্য ১৬৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, ৩২১টি পে-অর্ডারে ২৪২ কোটি টাকা, ১০টি এফডিআর ও চারটি গাড়ি।
দুদকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ডিসেম্বর মাসেই সংস্থাটি ৫৬টি মামলা করেছে। এর মধ্যে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২১টি, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ১০টি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে ২৫টি মামলা রয়েছে।
এসব মামলায় মোট ৫৭৯ জনকে আসামি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী ১১৯ জন, বেসরকারি চাকরিজীবী ৩২২ জন, ব্যবসায়ী ৩৯ জন, রাজনীতিবিদ ১৭ জন, জনপ্রতিনিধি ৯ জন এবং অন্যান্য পেশার ৭৩ জন রয়েছেন।
দুদকের করা মামলাগুলোর মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, সালমান এফ রহমান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও সংসদ সদস্য ফজলে নূর তাপসসহ দুই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং ৯ জন সাবেক সংসদ সদস্যের নাম রয়েছে।
এ ছাড়া গত এক মাসে ২৩৪ জনের বিরুদ্ধে ৬২টি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। একই সময়ে ৯ জনকে অব্যাহতি দিয়ে আটটি ফাইনাল রিপোর্ট (এফআর) অনুমোদন, ১৩৮টি অভিযোগে নতুন করে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত, ৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ৫০টি অভিযোগে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ জারি করেছে কমিশন।
গত এক মাসে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত স্থাবর ও অস্থাবর দুই ধরনের সম্পদই ক্রোক ও অবরুদ্ধের আদেশ দেন। আজ মঙ্গলবার দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আক্তার হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দুদকের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত এক মাসে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
দুদক সূত্র জানায়, গত বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদালতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ১ হাজার ৮৪৬ কোটি ৮২ লাখ ১৭ হাজার ৯৬৩ টাকার সম্পদ ক্রোক করে। একই সময়ে আরও ৫৫০ কোটি ৭০ লাখ ৪ হাজার ৫০ টাকার সম্পদ অবরুদ্ধ করা হয়।
ক্রোক করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে ২ হাজার ১৬২ একর জমি, সাতটি ভবন, ৯টি ফ্ল্যাট, পাঁচটি প্লট, তিনটি বাড়ি, দুটি দোকান ও একটি মার্কেট। অন্যদিকে অবরুদ্ধ সম্পদের তালিকায় রয়েছে ৪১৭টি ব্যাংক হিসাবে জমা ১৩২ কোটি ৮৬ লাখ টাকা, ৫৯টি কোম্পানির শেয়ার, যার মূল্য ১৬৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, ৩২১টি পে-অর্ডারে ২৪২ কোটি টাকা, ১০টি এফডিআর ও চারটি গাড়ি।
দুদকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ডিসেম্বর মাসেই সংস্থাটি ৫৬টি মামলা করেছে। এর মধ্যে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২১টি, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ১০টি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে ২৫টি মামলা রয়েছে।
এসব মামলায় মোট ৫৭৯ জনকে আসামি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী ১১৯ জন, বেসরকারি চাকরিজীবী ৩২২ জন, ব্যবসায়ী ৩৯ জন, রাজনীতিবিদ ১৭ জন, জনপ্রতিনিধি ৯ জন এবং অন্যান্য পেশার ৭৩ জন রয়েছেন।
দুদকের করা মামলাগুলোর মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, সালমান এফ রহমান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও সংসদ সদস্য ফজলে নূর তাপসসহ দুই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং ৯ জন সাবেক সংসদ সদস্যের নাম রয়েছে।
এ ছাড়া গত এক মাসে ২৩৪ জনের বিরুদ্ধে ৬২টি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। একই সময়ে ৯ জনকে অব্যাহতি দিয়ে আটটি ফাইনাল রিপোর্ট (এফআর) অনুমোদন, ১৩৮টি অভিযোগে নতুন করে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত, ৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ৫০টি অভিযোগে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ জারি করেছে কমিশন।
গণভবনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে জাদুঘরের চিত্রগুলো ঘুরে দেখেন তিনি।১২ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা থেকে এ বছরও বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছেন আয়োজকেরা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর এই বইমেলায় পরপর দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন থাকছে না। তবে সেখানকার কোনো স্টলে বাংলাদেশের বই বিক্রিতে বাধা নেই। যুক্তরাষ্ট্রও এবারের বইমেলায় থাকবে না।৪৪ মিনিট আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সময়ের আগে মাঠে প্রচারণা চালানোয় জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) চারটি দলকে সতর্ক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।১ ঘণ্টা আগে
সিআইডি জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া শামিম ওসমানের বিরুদ্ধে এর আগেও একই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তিনি সরকারি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণা করেন। রাজশাহীর বাঘা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও রয়েছে। শামিমের বিরুদ্ধে গতকাল আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায়১ ঘণ্টা আগে