বাংলাদেশে ফ্লাইট চালুর আগ্রহ সৌদি এয়ারলাইনস রিয়াদ এয়ারের

বাংলাদেশে স্টেশন চালু ও ফ্লাইট পরিচালনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে সৌদি আরবের নতুন এয়ারলাইনস রিয়াদ এয়ার। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত।
রোববার সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফরোজা খানম ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফের এ আগ্রহের কথা তুলে ধরেন।
বৈঠকে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং আকাশপথে সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।
রাষ্ট্রদূত জানান, রিয়াদ এয়ার বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। জবাবে প্রতিমন্ত্রী ঢাকার পাশাপাশি সিলেট ও চট্টগ্রাম থেকেও ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনার জন্য সৌদি পক্ষকে আহ্বান জানান।
এ সময় মন্ত্রী আফরোজা খানম সৌদি এয়ারলাইনসগুলোর সেবার মান আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।
হত্যাচেষ্টা মামলায় কারাগারে থাকা সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন তাঁকে জামিন দেন। ঢাকা মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১২ মিনিট আগে
পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু, চাংক্রান, বিষু ও চাংলান উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে তিনি দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের আগাম অভিনন্দন জানান।১ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৪ এপ্রিল পয়লা বৈশাখে টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে প্রাক্-পাইলট পর্যায়ের ‘কৃষক কার্ড’ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। এরপর পাইলটিং শেষে আগামী চার বছরের মধ্যে সারা দেশে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে।২ ঘণ্টা আগে
নদী, খাল ও উপকূল দখল-দূষণ রোধে কঠোর আইনগত কাঠামো গড়ে তুলতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের হাতে বিচারিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ‘জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৬’-এর খসড়ায় নদী দখল ও দূষণকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।১১ ঘণ্টা আগে