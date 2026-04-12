বাংলাদেশে ফ্লাইট চালুর আগ্রহ সৌদি এয়ারলাইনস রিয়াদ এয়ারের

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
সৌদি আরবের নতুন এয়ারলাইনস রিয়াদ এয়ার। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে স্টেশন চালু ও ফ্লাইট পরিচালনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে সৌদি আরবের নতুন এয়ারলাইনস রিয়াদ এয়ার। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত।

রোববার সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফরোজা খানম ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফের এ আগ্রহের কথা তুলে ধরেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং আকাশপথে সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

রাষ্ট্রদূত জানান, রিয়াদ এয়ার বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। জবাবে প্রতিমন্ত্রী ঢাকার পাশাপাশি সিলেট ও চট্টগ্রাম থেকেও ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনার জন্য সৌদি পক্ষকে আহ্বান জানান।

এ সময় মন্ত্রী আফরোজা খানম সৌদি এয়ারলাইনসগুলোর সেবার মান আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

