আলোচনায় থেকেও জায়গা হলো না মন্ত্রিসভায়

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী নিয়ে নিজের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর মন্ত্রিসভায় কাঁদের জায়গা হচ্ছে তা নিয়ে কয়েক দিন ধরে চলছিল আলোচনা। নাম শোনা যাচ্ছিল বিএনপির শীর্ষ সারির অনেক নেতার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলটির বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ ও প্রভাবশালী নেতা সেখানে জায়গা পাননি।
নির্বাচনে জেতার পর বিএনপির নেতারা মাঝারি ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনের আভাস দিলেও শেষ পর্যন্ত ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তারেক রহমান। ওই মন্ত্রিসভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়; দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমানউল্লাহ আমান ও শামসুজ্জামান দুদু ছাড়াও দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্থান পাননি।
আব্দুল মঈন খান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও আমানউল্লাহ আমান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, রুহুল কবির রিজভী, আমানউল্লাহ আমান ও শামসুজ্জামান দুদু নির্বাচনে অংশ নেননি। তবে মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম ও রিজভীকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিজের উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন তারেক রহমান।
দলীয় সূত্র বলছে, মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে বিএনপি এবার জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের রেখেছে। পাশাপাশি সাংগঠনিক পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রস্তুতের কৌশলের অংশ হিসেবে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে মন্ত্রিসভায় না রেখে দলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।
বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার খবরে কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর নিজ এলাকায় চলছে আনন্দের বন্যা। মিষ্টি বিতরণ করছেন তাঁদের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। আজকের পত্রিকার প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর। প্রথমবার এমপি হয়েই মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন সিলেটের দুজন। দুজনই বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা।১ ঘণ্টা আগে
তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভায় দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকজন বর্ষীয়ান ও প্রভাবশালী নেতা স্থান না পাওয়ায় বরিশালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন ধরে তাঁদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জোর আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত অনেকে জায়গা পাননি। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপির একটি অংশে হতাশা বিরাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
মা খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভার আটজনসহ অভিজ্ঞ নয়জনের সঙ্গে ৪০টি নতুন মুখ নিয়ে নিজের মন্ত্রিসভা সাজিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি নিজেও প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে