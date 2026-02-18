Ajker Patrika
জাতীয়

আলোচনায় থেকেও জায়গা হলো না মন্ত্রিসভায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আলোচনায় থেকেও জায়গা হলো না মন্ত্রিসভায়
ফাইল ছবি

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী নিয়ে নিজের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর মন্ত্রিসভায় কাঁদের জায়গা হচ্ছে তা নিয়ে কয়েক দিন ধরে চলছিল আলোচনা। নাম শোনা যাচ্ছিল বিএনপির শীর্ষ সারির অনেক নেতার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলটির বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ ও প্রভাবশালী নেতা সেখানে জায়গা পাননি।

নির্বাচনে জেতার পর বিএনপির নেতারা মাঝারি ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনের আভাস দিলেও শেষ পর্যন্ত ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তারেক রহমান। ওই মন্ত্রিসভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়; দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমানউল্লাহ আমান ও শামসুজ্জামান দুদু ছাড়াও দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্থান পাননি।

আব্দুল মঈন খান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও আমানউল্লাহ আমান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, রুহুল কবির রিজভী, আমানউল্লাহ আমান ও শামসুজ্জামান দুদু নির্বাচনে অংশ নেননি। তবে মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম ও রিজভীকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিজের উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন তারেক রহমান।

দলীয় সূত্র বলছে, মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে বিএনপি এবার জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের রেখেছে। পাশাপাশি সাংগঠনিক পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রস্তুতের কৌশলের অংশ হিসেবে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে মন্ত্রিসভায় না রেখে দলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

বিষয়:

বিএনপিমন্ত্রীছাপা সংস্করণতারেক রহমানপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

একনজরে দেশের ১১ প্রধানমন্ত্রী

একনজরে দেশের ১১ প্রধানমন্ত্রী

যে সাজে বাবার শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জাইমা রহমান

যে সাজে বাবার শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জাইমা রহমান

‘সৌদি আরবে সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যাবে নতুন চাঁদ, খালি চোখে দেখা যাবে না’

‘সৌদি আরবে সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যাবে নতুন চাঁদ, খালি চোখে দেখা যাবে না’

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

সম্পর্কিত

আলোচনায় থেকেও জায়গা হলো না মন্ত্রিসভায়

আলোচনায় থেকেও জায়গা হলো না মন্ত্রিসভায়

মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় উচ্ছ্বাস, মিষ্টি বিতরণ

মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় উচ্ছ্বাস, মিষ্টি বিতরণ

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রভাবশালীদের ঠাঁই হয়নি, বরিশালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রভাবশালীদের ঠাঁই হয়নি, বরিশালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ছয় বছরে ৩ ফসলি জমি কমেছে ৭০০ একর

ছয় বছরে ৩ ফসলি জমি কমেছে ৭০০ একর