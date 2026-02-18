Ajker Patrika
জাতীয়

নতুন মুখ্য সচিব আব্দুস সাত্তার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৫৫
নতুন মুখ্য সচিব আব্দুস সাত্তার
মুখ্য সচিব আব্দুস সাত্তার। ছবি: সংগৃহীত

অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারকে নিজের মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছেন নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আব্দুস সাত্তারকে এক বছরের চুক্তিতে মুখ্য সচিব নিয়োগ দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪৯ ধারা অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছর মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো।

এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারণ করা হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়ার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ গত সোমবার বাতিল করে সরকার। ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর থেকে চুক্তিতে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি।

বিষয়:

ড. মুহাম্মদ ইউনূসতারেক রহমানজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধানমন্ত্রী
