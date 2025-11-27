Ajker Patrika
জাতীয়

হাসিনা-কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলে যাবে প্রসিকিউশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। ফাইল ছবি
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। ফাইল ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে প্রসিকিউশন।

আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।

তিনি বলেন, প্রসিকিউশন রায় সংগ্রহ করেছে। তাতে দেখা গেছে, একটি অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রসিকিউশন প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই শাস্তি বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল বিভাগে আবেদন করা হবে।

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সারা দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের রায় দেওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দেওয়ার সময় এই মামলায় পাঁচটি পৃথক অভিযোগ ছিল। তবে রায় ঘোষণার সময় ট্রাইব্যুনাল অভিযোগগুলো দুটি ভাগে ভাগ করেন। এর মধ্যে ১৪ জুলাই গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের ‘রাজাকার’ বলে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া, সেদিন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মাকসুদ কামালকে ফোন করে আন্দোলনকারীদের রাজাকার আখ্যা দিয়ে তাঁদের ফাঁসি দেওয়ার কথা বলে উসকানি, আদেশ এবং অপরাধ সংঘটনে অধীনস্থদের বাধা না দেওয়া, রংপুরে আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এই সাজা বাড়িয়ে আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দিতে আপিল বিভাগে আবেদনের সিদ্ধান্ত নিল প্রসিকিউশন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলার অন্য অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ১৭ নভেম্বর মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

বিষয়:

আসাদুজ্জামান খান কামালআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালশেখ হাসিনা
