আমরা ফাঁসির রায় চাই, তারপরও শান্তি পাব না: শহীদ মিরাজের বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় শহীদ হওয়া মিরাজ হোসেনের বাবা আব্দুর রব (৫২) মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন। আজ সোমবার সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি করেন।
আব্দুর রব বলেন, ‘আমি শহীদ মিরাজের বাবা, যাত্রাবাড়ী থেকে এসেছি। যে তিনজনের রায় দেওয়া হবে, তাদের আমি ফাঁসি দেওয়া দাবি করে যাচ্ছি। আমি একটি ব্যানারও এনেছি শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে, জুলাই যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে। আমরা সর্বোচ্চ ফাঁসির রায় চাচ্ছি।’
আব্দুর রব আরও বলেন, ‘ফাঁসি দিলেও আমরা শান্তি পাব না। কারণ, উনি (শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল) তো একেবারে চলে যাবেন, আমার সন্তান, যাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, যারা হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছে, চিকিৎসা পাচ্ছে না, সেই ফ্যামিলিগুলোর কী হবে? তাদের যে কষ্ট, সেই কষ্ট তো উনি পাবে না।’
এ সময় তিনি দেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান, যারা আগামী দিনে ক্ষমতায় আসবে, তারা যেন জনগণের বিষয়টি মাথায় রাখে, যারা বেকার তরুণ-যুবক আছে, তাদের বিষয়টি মাথায় রাখে এবং কেউই যেন হাসিনার মতো হয়ে না ওঠে।
উল্লেখ্য, পেশায় একটি দোকানের ম্যানেজার মিরাজ হোসেন গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন বেলা আনুমানিক পৌনে ১টার দিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে যাত্রাবাড়ী থানাসংলগ্ন এলাকায় শহীদ হন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকতের বোন সাবরিনা আফরোজ সেবন্তী বলেছেন, ‘আমরা শুধু এই রায়েই চুপ থাকতে চাই না। আমাদের দাবি, তাকে (শেখ হাসিনা) দেশে এনে জনসম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হোক। কারণ, সে যা করেছে, আমার ভাইকে এবং বাকি অনেক মায়ের বুক খালি করেছে, তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত থামব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ না দেখি। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব।’
আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
সেবন্তী বলেন, ‘শহীদ পরিবার হিসেবে অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করি, সর্বোচ্চ শাস্তি হবে, ফাঁসি হবে। তবে আদালত যদি মনে করেন যে খুনের ন্যায়বিচার ফাঁসি, তবে ফাঁসিই দেবেন। আদালত যদি অন্য কিছু মনে করেন, আমরা সেটা বিজ্ঞ আদালতের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা জোর দিয়ে বলব না যে আমরা ফাঁসিই চাই। আমরা চাই যেটা ন্যায়বিচার, যতটুকু তার প্রাপ্য ততটুকু শাস্তি তাকে দেওয়া হোক।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, তার যদি সেই সৎ সাহসটা থাকত, তবে সে দেশে এসে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াত। তার সেই সৎ সাহস নেই। সে নিজেও জানে, সে কী পরিমাণ দোষী এবং সে যা যা করেছে, তার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। এ জন্যই তার সৎ সাহস নেই। সে আদালতে কাঠগড়ায় আসার মতো সাহস পাচ্ছে না।’
কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় গত ১৯ জুলাই রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন মাহামুদুর রহমান সৈকত।
মাহামুদুর রহমান সৈকতের মৃত্যুর পর তার বাবা মাহাবুবের রহমান মামলা করতে চাননি। তবে আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হওয়ায় ২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট তিনি বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় ছেলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা করেন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও পুলিশ সদস্যদের আসামি করা হয়।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আজ। এ প্রসঙ্গে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি বলেছেন, ‘আমরা প্রত্যাশা করি আদালতের কাছ থেকে সর্বোচ্চ বিচার পাব। যদি সুবিচার না পাই, তাহলে শহীদ পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যতটুকু আইনি লড়াই করা যায়, আমরা ততটুকু লড়াই করব। আমরা রাজপথ ও আদালতে সমান তালে লড়াই চালিয়ে যাব। তবে শাহবাগের মতো মবতন্ত্র করব না। আমরা নতুন বাংলাদেশে আর কোনো শাহবাগতন্ত্র চাই না। আমরা আইনের শাসন চাই, সুবিচার চাই।’
আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
ওসমান হাদি বলেন, ‘আমরা প্রত্যাশা করছি, বাংলাদেশের আদালত স্বাধীনতাঁর পর আজ একটি ঐতিহাসিক রায় দিতে পারেন। কোনো প্রকারের রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া বাংলাদেশের আইনের ওপর রায় দেবেন। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। আজ যদি আদালত সেই ন্যায়বিচারটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে শুধু শহীদ পরিবারই নয়, ১৮ কোটি মানুষের যে নতুন বাংলাদেশ, তাঁর সূচনা আজ আদালতের মাধ্যমেই হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে যে সর্বোচ্চ শাস্তি রয়েছে, তাতে এই ফ্যাসিস্ট, খুনি হাসিনার একবার না, অন্তত জুলাইয়ে ১৪০০ মানুষ হত্যার জন্য তাঁর ১৪০০ বার এই রায় কার্যকর করা দরকার।’
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র বলেন, ‘যেহেতু উনি পলাতক আছেন, আজ যখন তাঁর বিরুদ্ধে রায় হবে, তখন সরকারের প্রথম কাজ হবে দিল্লিকে বলা যে, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে তুমি এখনো আশ্রয় দিয়ে রেখেছ, ফেরত দাও। আর যদি না দেয় তাহলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বা অন্যান্য জায়গা থেকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। এমনকি সেই মামলা যদি দিল্লির বিরুদ্ধেও করতে হয় তাও করতে হবে।’
রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও এর আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের সামনের পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১–এর এজলাস থেকে রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করার কথা রয়েছে। বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন। এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। এই মামলার শুনানিতে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ) একাধিকবার বলেছে, শেখ হাসিনা ছিলেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী সব ধরনের অপরাধের মাস্টারমাইন্ড (পরিকল্পনাকারী), হুকুমদাতা ও সুপিরিয়র কমান্ডার (সর্বোচ্চ নির্দেশদাতা)।
এই মামলার প্রধান আসামি হলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সঙ্গে অন্য দুই আসামি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিন আসামির মধ্যে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক এবং তাঁরা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বিচারের স্বচ্ছতা নিয়েও কোনো আপত্তি নেই জানিয়ে শেখ হাসিনা ন্যায়বিচার পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন স্টেট ডিফেন্স আমির হোসেন।
আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
রাষ্ট্রনিযুক্ত শেখ হাসিনার আইনজীবী আমির হোসেন বলেন, ‘আমি আমার মক্কেলের খালাস চাই। এই চাওয়াটা তো স্বাভাবিক। এটা প্রত্যেকেই চাইবে।’
শেখ হাসিনার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ হয়েছে কী না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি চেষ্টা করি নাই। চেষ্টা করার কোনো বিধানও নাই। ওনারাও আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগের চেষ্টা এবং কোনো রকমের কোনো সহায়তাও করে নাই। প্রচ্ছন্নভাবেও যদি কোনো সহায়তা করত সেটা আমার জন্য আরও ভালো হতো, কিন্তু সেটা কেউ কিছু করে নাই। আইনগতভাবে বিধানও নাই।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আজ সোমবার ঘোষণা হতে যাচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে এটিই প্রথম, যার রায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ঘোষণা করা হবে।
বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা করবেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
