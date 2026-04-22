বেতন কমিশনের প্রতিবেদনের বিষয়ে সুপারিশ দিতে কমিটি পুনর্গঠন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় বেতন কমিশন, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন এবং সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটির প্রতিবেদন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠন করেছে সরকার।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক করে ১০ সদস্যের কমিটি পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রককে পুনর্গঠিত কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

কমিটিকে জাতীয় বেতন কমিশন, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন এবং সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটির দাখিল করা প্রতিবেদনগুলোর বেতন-সম্পর্কিত বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কার্যক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ যথাসময়ে সরকারের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অর্থ বিভাগ কমিটিকে সচিবিক সহায়তা করবে। কমিটির সভা প্রয়োজন অনুসারে হবে।

