জ্বালানি সংকট সমাধানে কমিটিতে বিরোধী দলের যাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ২৮
সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

দেশের চলমান জ্বালানি সংকট সমাধানে সরকারি ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে ১০ সদস্যের যৌথ কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের পাঁচ সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াত আমির শফিকুর রহমান।

আজ বৃহস্পতিবার সংসদের অনির্ধারিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী এই কমিটি গঠনের কথা জানান এবং বিরোধী দলকে তাঁদের সদস্যদের নাম দিতে আহ্বান জানান।

প্রস্তাবটি আমলে নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শফিকুর রহমান বিরোধী দলের পাঁচ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন সাইফুল আলম মিলন (ঢাকা-১২), আবদুল বাতেন (ঢাকা-১৬), মো. নূরুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩), হাসনাত আবদুল্লাহ (এনসিপি) এবং মোহাম্মদ আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস)।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা সকলে আলোচনা করে একমত হয়েছিলাম বা একটি বিষয়ে আমরা উপনীত হয়েছিলাম এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা, সারা বিশ্বেই এই সমস্যার তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা উনার বক্তব্যে বাংলাদেশের যে উদ্বেগ সেটি জানিয়েছেন এবং উনারা প্রস্তাব দিয়েছেন, উনাদের কাছে কিছু পরামর্শ আছে, সরকারি দল এবং বিরোধী দল একসঙ্গে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারি।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বিএনপি সব সময় দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে যেকোনো আলোচনা, যে কারও সঙ্গে করতে প্রস্তুত রয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমাদের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছি। আমি বিরোধীদলীয় নেতা এবং বিরোধী দলকে অনুরোধ করব, উনারাও যদি পাঁচজনের নাম দেন, তাহলে এই ১০ জন ব্যক্তি বসে এই বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা করতে পারে।’

সরকারি দলের কমিটির সভাপতি হিসেবে থাকছেন জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। অন্য সদস্যরা হলেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, এ বি এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান), মঈনুল ইসলাম খান এবং মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু।

বিএনপিজ্বালানিজ্বালানি তেলশফিকুর রহমান চৌধুরীবিরোধী দলপ্রধানমন্ত্রীজামায়াতে ইসলামীজ্বালানি মন্ত্রণালয়জ্বালানি সংকট
