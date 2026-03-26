মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্যাপন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। দিবসটি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শহীদদের স্মরণে নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং দেশের সেবায় নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বলাকা প্রাঙ্গণে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এতে বিমানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সব স্তরের কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।
দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বিমানের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে বিমানের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে স্বাধীনতার তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় পেশাদারির সঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া বিমানের বিভিন্ন ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
বিমানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাতির এই শ্রেষ্ঠ অর্জনের প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও পেশাদারির মাধ্যমে দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
