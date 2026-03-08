Ajker Patrika
জাতীয়

চার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খাইরুল হকের জামিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৫২
চার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খাইরুল হকের জামিন
এ বি এম খায়রুল হক। ফাইল ছবি

রায় জালিয়াতিসহ পৃথক চার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। জামিন সংক্রান্ত রুল নিষ্পত্তি করে আজ রোববার বিচারপতি মো. খায়রুল আলম ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এ রায় দেন। রুলের ওপর গত ৪ মার্চ শুনানি শেষে রোববার রায়ের জন্য রাখা হয়েছিল।

খায়রুল হকের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী, সারা হোসেন ও সাঈদ আহমেদ রাজা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নাহিদ হোসেন ও মো. জহিরুল ইসলাম সুমন।

২০২৫ সালের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে খায়রুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে যুবদলকর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে বেআইনি রায় দেওয়া ও জাল রায় তৈরির অভিযোগে গত বছরের ২৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জে করা একটি মামলায় খায়রুল হককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

কাঠগড়ায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন বিচারপতি খায়রুল, ছিল না আইনজীবীকাঠগড়ায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন বিচারপতি খায়রুল, ছিল না আইনজীবী

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত রায় জালিয়াতির ঘটনায় খায়রুল হকের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন। একই অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায়ও আরেকটি মামলা করেন নুরুল ইসলাম মোল্লা নামের এক ব্যক্তি। এ ছাড়া বিধিবহির্ভূতভাবে প্লট গ্রহণের অভিযোগে গত বছর খায়রুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।

এদিকে দুদকের মামলায় খায়রুল হকের জামিন প্রশ্নে জারি করা রুল অন্য একটি বেঞ্চে শুনানির জন্য রয়েছে বলে জানান তাঁর আইনজীবী মোনায়েম নবী শাহীন।

এবার প্লট দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকএবার প্লট দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক

বিষয়:

জামিনমামলাপ্রধান বিচারপতিহাইকোর্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

সম্পর্কিত

মূল্যস্ফীতি কী, জনজীবনে এর প্রভাব কী

মূল্যস্ফীতি কী, জনজীবনে এর প্রভাব কী

ঢাকা ৪ ও ১৬ আসনের ফল চ্যালেঞ্জ বিএনপির দুই প্রার্থীর

ঢাকা ৪ ও ১৬ আসনের ফল চ্যালেঞ্জ বিএনপির দুই প্রার্থীর

ঢাকা ওয়াসার এমডি আব্দুস সালামের পদত্যাগ

ঢাকা ওয়াসার এমডি আব্দুস সালামের পদত্যাগ

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার